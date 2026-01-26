Na papiru uzoran, a pravi monstrum: Mrtve djevojčice držao kao lutke, snimka ledi krv u žilama

Na papiru uzoran akademik koji putuje i govori 13 jezika, u stvarnosti izopačeni povjesničar. Anatolij Moskvin iz Rusije iskopao je čak 150 grobova iz kojih je uzeo posmrtne ostatke mladih djevojaka, oblačio ih za rođendanske proslave i čitao im bajke.

Cijenjeni lokalni povjesničar i bivši predavač na fakultetu bio je ekstrentričan. Sebe je nazivao "nekropolistom" s enciklopedijskim znanjem o mrtvima. No iza znanstvene fasade krila se uznemirujuća istina. Godine 2011. policija je u njegovom stanu pronašla mumificirana tijela 29 djevojčica i mladih žena, prenosi Mirror.

Posmrtni ostaci ukradeni su iz lokalnih grobova, sačuvani su pomoću domaće kemijske otopine. Pažljivo ih je obukao i stavio da poziraju kao lutke u prirodnoj veličini. Ispostavilo se da je iskapao tijela djevojčica između tri i 12 godina kako bi zadovoljio svoje izopačene želje.

In 2011, Anatoly Moskvin was apprehended in Russia when 26 dolls found in his home were revealed to be deceased little girls he had exhumed, mummified, and dressed up. pic.twitter.com/Qj3AHzf31G — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) January 18, 2026

Policija je objavila uznemirujuće prizore koje je zatekla u stanu, a fotografije su se u međuvremenu proširile društvenim mrežama.

Prizori strave u stanu

Nakon toga ih je u svom domu pretvorio u jezivu kolekciju mumija, odjenuvši ih u tajice i haljine. Na snimci pronađenoj u njegovom stanu, vidi se hodnik prepun vjenčanica i šarene odjeće. U jednoj prostoriji je fokusirao na lica djevojaka, obavijena tkaninom.

U pozadini se čuje njegov glas: "Ove lutke su napravljene od mumificiranih ljudskih ostataka".

Prema izvješću policije, Moskvin je prikupio detalje o životima djevojaka čija je tijela iskapao i izradio upute na računalu sa smjernicama za izradu lutaka od ostataka.

Moskvin je i prije toga bio opsjednut ritualima smrti. Tvrdio je da je sve počelo traumatičnim događajem u djetinjstvu, kada je imao svega 13 godina.

Prema njegovim riječima, skupina muškaraca u crnim odijelilma ga je zaustavila na putu kući iz škole. Išli su na sprovod 11-godišnje djevojčice.

Zatvoren na psihijatriji

Moskvin je tvrdio da su ga odvukli do lijesa i prisilili ga da poljubi mrtvu djevojku, što ga je proganjalo do kraja života.

"Poljubio sam je jednom, pa još jednom, pa još jednom", dodao je.

Majka preminule djevojke navodno mu je stavila vjenčani prsten na ruku, a drugi na ruku pokojne kćeri.

Moskvin je u međuvremenu uhićen, no proglašen je nesposobnim za suđenje zbog mentalnog stanja. Dijagnosticirana mu je paranoidna shizofrenija te je smješten u psihijatrijsku bolnicu.

Od tada se odbija ispričati obiteljima djevojaka koje je ekshumirao.

Liječnici su u listopadu objavili preporuku da se može vratiti kući, na skrb obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubio suprugu, tijelo bacio u šumu pa sebi presudio: Na papiriću ostavio smjernice do tijela