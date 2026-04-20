Europa će imati novog Orbana? Proruski bivši predsjednik 'pomeo' na izborima

Bivši bugarski predsjednik Rumen Radev dobio je u nedjelju pobjedu na parlamentarnim izborima s 44% glasova, prema projekcijama agencija za istraživanje javnog mnijenja, stoga se čini da je njegova proruska, ali antikorupcijska formula uvelike zavela biračko tijelo te najsiromašnije zemlje Europske unije.

Još tri ili četiri druge stranke trebale bi prijeći izborni prag od 4 posto i ući u Sobranje, bugarski parlament, nakon ovih osmih izbora u toj zemlji u pet godina.

Izbori su raspisani nakon što je prethodna vlada prošlog prosinca pokušala progurati kontroverzni proračun, što je izazvalo masovne prosvjede koje je Radev s pozicije predsjednika podržao.

"Ljudi su odbacili samozadovoljstvo i aroganciju starih stranaka i nisu nasjeli na laži i manipulacije. Zahvaljujem im na povjerenju", rekao je Radev u svom pobjedničkom govoru. Obećao je izgraditi "jaku Bugarsku u jakoj Europi".

„Ono što Europi sada treba su kritičko razmišljanje, pragmatične akcije i dobri rezultati, posebno za izgradnju nove sigurnosne arhitekture i (...) oporavak industrijske moći i konkurentnosti. To će biti glavni doprinos Bugarske njezinoj europskoj misiji“, rekao je.

Radev (62) smatra se pragmatičnim, donekle proruskim vođom, koji je kritizirao sankcije EU-a i pozvao na konstruktivan dijalog s Kremljom.

Bivši pilot borbenog zrakoplova MiG-29 i vrhovni zapovjednik bugarskih zračnih snaga, protivi se bugarskoj vojnoj podršci Ukrajini.

Bugarska je važan dobavljač streljiva i eksploziva Ukrajini, preko trećih zemalja, posebno susjedne Rumunjske, navodi BBC, pa je rat dao poticaj industriji naoružanja koja se bori još od sovjetskog doba.

Od 2022. godine Radev se redovito protivi da zemlja Ukrajini prodaje svoje zalihe oružja, koje je još iz doba dok je zemlja bila pod sovjetskim utjecajem, uz obrazloženje da to produžuje rat koji Ukrajina ne može dobiti. Sličan je to argument onome koji je iznosio odlazeći mađarski premijer Viktor Orban.

Na ovim se izborima ipak uglavnom bavio unutarnjom politikom, obećavajući borbu protiv korupcije i obnovu stabilne vlade nakon godina labavih koalicija.

Njegova pozicija kao šefa vlade čini se vjerojatno slična onoj slovačkog premijera Roberta Fica: kritičan je prema podršci EU, ali ne i sklon nametanju veta na proizvodnju oružja privatnih tvrtki za Ukrajinu, ocjenjuje BBC.

POGLEDAJTE VIDEO: Najveći bunt u desetljeću: Bugarska gori zbog korupcije, eura i rasta troškova