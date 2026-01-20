Iz zatvora pobjeglo 120 militanta, hvataju ih specijalci i vojska: 'Nastavlja se potraga'

Sirijski ministar unutarnjih poslova izjavio je u utorak da je oko 120 pripadnika Islamske države pobjeglo iz zatvora u gradu ‍Shaddadi, nakon što je kurdska web stranica Rudaw objavila da je pobjeglo 1500 pripadnika, pozivajući se na glasnogovornika Sirijskih demokratskih snaga (SDF).

Ministarstvo unutarnjih poslova navodi da su njihove specijalne snage i jedinice sirijske vojske ušle u grad Shaddadi nakon proboja te uhvatile 81 bjegunca.

Potraga za preostalim bjeguncima se nastavlja.

Višednevne borbe

Ranije je vojska optužila Sirijske demokratske snage, inače pod vodstvom Kurda, da su pustili na slobodu militante Islamske države, s obzirom na to da je zatvor u gradu na istoku zemlje pod njihovom kontrolom.

Nakon višednevnih borbi s vladinim snagama, SDF je u nedjelju pristao na povlačenje iz Raqqe i Deir al-Zora, dviju pokrajina s arapskom većinom koje su godinama kontrolirali i u kojima se nalaze glavna sirijska naftna polja.

