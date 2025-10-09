Ispovijest majke: 'Otišla sam roditi - nekoliko sati kasnije primala sam kemoterapiju'

Amerikanka Danika Hilmer iz Cedar Rapidsa, koja je već imala dvoje djece, mislila je da zna što je čeka kad je stigla u bolnicu roditi treće dijete. Međutim, kad se rodio Banks Mohwinkle sve je krenulo nizbrdo. Danika je počela krvariti, a liječnici joj nisu mogli pomoći, piše Metro.co.uk.

Napravili su joj testove i u roku pola sata dobila je šokantne nalaze - dijagnoza rijedak i agresivan oblik raka - akutna mijeloična leukemija.

Tijekom trudnoće nije imala nikakve neobične simptome osim išijasa.

Umjesto da odvede bebu kući kako bi se počela prilagođavati obiteljskom životu, "šokirana" Danika je hitno prebačena u drugu bolnicu kako bi odmah započela s kemoterapijom. Narednih mjesec dana, između listopada i studenog 2022., ostala je u bolnnic. Taj period opisala je "vrlo depresivnim".

"Beba mi je oduzeta iz naručja i hitno sam prevezena u drugu bolnicu gdje sam odmah morala započeti s kemoterapijom", prisjetila se.

"Stalno sam mislila da će mi, kada dođem u drugu bolnicu, reći da je to pogrešno, ali kada sam stigla tamo, potvrdili su da je istina", dodala je.

Najgore joj je bilo što nije mogla biti s obitelji

Ali najgori dio za Daniku bio je nedostatak vremena koje je mogla provesti sa svojom obitelji tijekom svega toga.

"Bila sam hormonalno neuravnotežena jer sam upravo rodila bebu s kojom nisam mogla biti i dopušteno mi je bilo samo nekoliko posjeta bebi, i moje drugo dvoje djece", prisjeća se. Bilo joj je preteško.

Nakon četiri tjedna, Danika je konačno puštena iz bolnice, ali još nije bila izvan opasnosti. Morala je proći još dva kruga kemoterapije i transplantaciju matičnih stanica prije nego što su liječnici potvrdili da je u remisiji u siječnju 2023.

"Moja transplantacija matičnih stanica 25. siječnja 2023. bila je uspješna. Od tog dana sam u remisiji“, kaže majka.

"Nakon što sam se vratila kući, oporavak je trajao gotovo godinu dana prije nego što sam vratila snagu i energiju i ponovno se osjećala kao ja", dodala je.

Koliko god cijelo iskustvo bilo traumatično, Danika kaže da je zahvalna što je rodila kada je rodila jer se boji što bi se moglo dogoditi da je krvni test napravljen kasnije.

"Ova trudnoća mi je apsolutno spasila život. To je brz i agresivan oblik raka, pa da nisam rodila tog dana, mogao je sve više napredovati. Vrlo je moguće da je bilo prekasno dok su ga otkrili", kaže.

2Također sam saznala da su, kada su pokušavali zaustaviti moje krvarenje, razmatrali i hitnu histerektomiju. Odlučili su to ne učiniti, a kasnije sam saznala da da su to učinili, možda ne bih preživjela operaciju jer mi je broj trombocita bio toliko nizak da ne bih mogla zaustaviti krvarenje. Jako sam zahvalna što je liječnik odlučio napraviti krvne pretrage umjesto te operacije jer vjerojatno danas ne bih bio ovdje", zaključila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Šest dana zadarski liječnici nisu vidjeli igračku u bebinom grlu, onda su je roditelji odveli u Zagreb