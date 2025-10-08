Automobil naletio na majku i dijete u Zagrebu! 'Beba je na Hitnoj...'

Na križanju Ulice grada Mainza i ulice Janka Grahovara jutros je došlo do naleta automobila na majku i dijete, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.

Dojavu je policija dobila u 10.45, a dijete je s majkom nakon nesreće prevezeno u Kliniku za dječje bolesti Zagreb. Težina ozljeda majke i djeteta još nije poznata.

"Na križanju su radnici isključili semafore, a nisu angažirali prometnu policiju da regulira promet. Majka s dječjim kolicima krenula je prelaziti cestu, a onda je taksi naletio na nju. Radnici su se svađali s policijom, a beba je na Hitnoj", ispričala je svjedokinja za 24sata.

U tijeku je policijski očevid nakon kojeg će biti poznato više informacija o uzrocima nesreće.

