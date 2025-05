Znate li što znače ovi brojevi? Zaludili Amerikance, bivši čelnik FBI-a završio na ispitivanju!

Američka Tajna služba ispitala je bivšeg direktora FBI-ja, Jamesa Comeya, zbog objave na društvenim mrežama koju republikanci smatraju pozivom na nasilje protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa, javlja SkyNews.

Comey, koji je bio na čelu FBI-ja od 2013. do 2017. godine, kada ga je Trump smijenio tijekom svog prvog mandata, podijelio je fotografiju na kojoj školjke izgledaju kao da tvore brojeve "86 47".

Uz fotografiju školjki napisao je: "Zanimljiva formacija školjki na mom šetalištu". Neki su ovu objavu protumačili kao prijetnju, tvrdeći da brojevi 86 47 označavaju nasilno uklanjanje Trumpa s vlasti, što uključuje i njegovu eliminaciju.

Broj 86 u američkom žargonu često znači "izbaciti" ili "ukloniti" nekoga, osobito iz bara zbog pijanstva ili nepristojnog ponašanja. Broj 47 odnosi se na 47. predsjednika SAD-a, Donalda Trumpa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zbog tog dvosmislenog značenja, broj 86 47 može se interpretirati kao poziv na nasilno uklanjanje predsjednika Trumpa s vlasti, što je izazvalo zabrinutost kod mnogih

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kasnije uklonio objavu

Comey je kasnije uklonio objavu, uz objašnjenje da je mislio kako brojevi "predstavljaju političku poruku" te da nije bio svjestan da bi se takav numerički raspored mogao povezati s nasiljem. "Nisam shvatio da neki ljudi povezuju te brojeve s nasiljem. Nikada mi nije palo na pamet, ali ja se protimim bilo kojem nasilju, pa sam uklonio objavu", poručio je Comey.

Trump je odbacio objašnjenje bivšeg direktora FBI-ja, rekavši za Fox News: "Točno je znao što to znači. Dijete zna što to znači… to je značilo atentat." Oglasio se i Donald Trump Jr., koji je Comeya optužio da je nespretno pozvao na ubojstvo njegova oca.

'Jasan napad na trenutnog predsjednika'

Ministrica unutarnje sigurnosti SAD-a, Kristi Noem, potvrdila je u objavi na X-u da je Comey bio ispitan u sklopu istrage, ali nije otkrila hoće li protiv njega biti poduzeti daljnji koraci. Zamjenik šefa kabineta Bijele kuće, Taylor Budowich, rekao je da je Comey objavio "nešto što se jasno može interpretirati kao napad na trenutnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država".

Drugi dužnosnik Bijele kuće, James Blair, rekao je da je objava bila "poziv na djelovanje (…) teroristima i neprijateljskim režimima da ubiju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država dok putuje po Bliskom istoku".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otvorio istragu protiv Trumpa

Trump je smijenio Comeya u svibnju 2017. zbog lošeg vođenja istrage o demokratskoj predsjedničkoj kandidatkinji Hillary Clinton, kako je tada priopćila Bijela kuća.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dok je Comey bio direktor FBI-a, agencija je otvorila istragu o mogućoj suradnji između Trumpove kampanje za predsjedničke izbore 2016. i Rusije, kako bi se pomoglo Trumpu da bude izabran.

POGLEDAJTE VIDEO: Trumpu žele pokloniti igračku vrijednu 400 milijuna dolara: Je li to uopće legalno?