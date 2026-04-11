Je li ovo moguće? Iran traži da se za prolaz kroz Hormuz plaća kriptovalutama?

Zanimljiva vijest dolazi s Bliskog istoka. Kako piše Financial Times, Iran je počeo zahtijevati da tankeri koji prolaze kroz Hormuški tjesnac cestarinu plaćaju u kriptovalutama, uključujući bitcoin. FT se poziva na izjavu Hamida Hosseinija, predstavnika udruge izvoznika nafte, plina i petrokemijskih proizvoda.

Zapadni čelnici usprotivili su se mogućnosti naplate prolaza kroz tjesnac. Trump je u zasebnoj objavi poručio da će se "nafta ponovno početi kretati, s ili bez pomoći Irana".

Prema dostupnim informacijama, brodovi prije ulaska u tjesnac moraju poslati e-mail iranskim vlastima s podacima o teretu. Nakon procjene, Teheran dostavlja iznos cestarine, navodno oko jednog dolara po barelu koji se mora podmiriti u digitalnoj valuti, prenosi Lider. Rok za plaćanje je kratak, svega nekoliko sekundi, što bi prema Hosseiniju trebalo smanjiti mogućnost praćenja i blokade transakcija zbog međunarodnih sankcija.

Kako se praksa provodi na terenu?

Ova praksa nadovezuje se na ranija izvješća Bloomberga prema kojima Iran već koristi kriptovalute za međunarodna plaćanja, pri čemu je dosad naglasak bio na stabilnim kriptovalutama poput USDT-a. Za razliku od njih, bitcoin nema centralnog izdavatelja niti mogućnost intervencije trećih strana, što ga čini otpornijim na zamrzavanje sredstava – ključnu prednost u uvjetima sankcija.

Geopolitički kontekst dodatno komplicira situaciju. Iako je nedavno postignuto privremeno primirje između Irana i SAD-a, napetosti su se ponovno rasplamsale nakon izraelskog napada u Libanonu, a Iran je u međuvremenu ponovno zaustavio dio plovidbe kroz Hormuški tjesnac.

Najnovija izvješća svjetskih medija ipak unose dodatnu dozu opreza. Analitičari koje citiraju Reuters i The Wall Street Journal ističu da još nije jasno u kojoj se mjeri ova praksa doista provodi na terenu. Dio brodarskih kompanija i dalje koristi alternativne kanale plaćanja ili izbjegava rutu, dok osiguravatelji upozoravaju na pravne i sigurnosne rizike povezane s mogućim kršenjem sankcija.

Bitcoin porastao

Podaci analitičke kuće Elliptic pokazuju da je iranska središnja banka već akumulirala više od 500 milijuna dolara u USDT-u kako bi stabilizirala domaću valutu i ublažila učinke sankcija. Istodobno, građani Irana sve više koriste bitcoin kao alat za očuvanje vrijednosti i transfer kapitala, osobito u razdobljima političkih nemira, kada dolazi do pojačanog povlačenja sredstava s domaćih kripto-mjenjačnica.

Najnoviji razvoj događaja mogao bi dodatno ojačati poziciju bitcoina, ne samo kao 'digitalnog zlata', već i kao funkcionalnog sredstva razmjene u međunarodnoj trgovini, osobito u okruženjima gdje je povjerenje među državama narušeno. No dio analitičara upozorava da bi povećana upotreba kriptovaluta u energetskom sektoru mogla potaknuti i regulatorni odgovor velikih ekonomija, osobito SAD-a i EU.

Tržište je već reagiralo: cijena bitcoina porasla je s oko 68 tisuća na više od 72 tisuće dolara nakon vijesti o mogućem dogovoru između SAD-a i Irana, a dodatni rast zabilježen je nakon objave informacija o uvođenju kripto-cestarina u Hormuškom tjesnacu. Unatoč tome, volatilnost ostaje visoka jer investitori pokušavaju procijeniti hoće li se ova praksa institucionalizirati ili će ostati ograničena na iznimne slučajeve.

Ako se ovakav model naplate održi, mogao bi predstavljati presedan koji dugoročno povezuje tržišta energije i kriptovaluta na dosad neviđen način, ali i otvara niz novih regulatornih, sigurnosnih i geopolitičkih pitanja.

