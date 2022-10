Ukrajinske snage koračaju kroz gradove koje su do nedavno držali Rusi, a iz Kijeva stižu poruke da žestoke zimske borbe tek slijede.

Posljednjih dana s terena stižu vijesti kako Ukrajinci napreduju na sjeveroistoku, ali i na jugu zemlje te se postavlja pitanje koji su njihovi točno ciljevi i imaju li snage za usredotočiti se na dvije velike fronte.

Napredak ukrajinskih snaga iz dana u dan je sve vidljiviji te se postavlja pitanje mogu li doći do konačnog cilja, a to je istiskivanje Rusa se do Krima. "Ovaj rat je počeo s Krimom i mora završiti s Krimom, njegovim oslobađanjem", izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij još u kolovozu.

'Rusi su u neredu'

Vojni analitičar i profesor s Fakulteta političkih znanosti, Robert Barić, tvrdi kako Ukrajinci ne kalkuliraju nego kako žele nastaviti probijati oba fronta. "Oni napadaju paralelno obje linije. Razloga mogu biti dva, a prvi je da su ukrajinske snage u znatno većem broju i da to sada žele iskoristiti. Drugi je razlog leži u tome da su Rusi u neredu, i na sjeveroistoku i na jugu. S tim da je kod Hersona na jugu napredovanje teže i usporeno jer su se ondje Rusi ukopali", objašnjava nam Barić.

"U tom slučaju na udaru je operativno izolirano oružje. Ukrajinci sada napadaju duž rijeke Dnjepar do Perislava, ali također i od Davidovog brida gdje bi se opet trebali spojiti u Perislavu. A onda kreće povlačenje Rusa jer će ih u suprotnom pregaziti. Ukrajinci bi brzo mogli izbiti kod Milove gdje je pak pogodan teren za obranu i Rusi su ondje digli most, što je klasična taktika", dodaje.

Barić je pohvalio ukrajinsku taktiku jer su napadali bočno, a ne frontalno kako bi došli do uporišne točke. "Sve je to već viđeno i sada slijede borbe za Bursinske i Iščenka koje su dobre utvrde. Kada ta linije padne Rusi u Hersonu moraju pružiti još žešći otpor, u suprotnom im slijedi pad, a to bi bio pad ruske obrambene linije", rekao je.

'Majstorski po bokovima'

"Postoje informacije da je i Snihurivka pala, a ako je ona pala onda je pala i obrambena linija. Tu Ukrajinci sporije napreduju, ali udaraju majstorski po bokovima", objasnio je Barić.

Kako je naglasio, Ukrajinci napreduju i na sjeveru. "Tu postoje još nepotvrđene informacije da je Kremine pala, što otvara prolaz do Rubižne, i dalje Severodonjeck i Lisičansk. Tu se nalazi istočna obala rijeke Oste koja je ogroman teritorij i tu se vode borbe oklopnim vozilima. Rusi pak rade paniku što je dokaz da je njihova obrana razbijena. To je tzv. "Himarsov lov". Osnovno što je važno znati jest da je ključan napad prema Staroblisku jer je to jako važan grad. On je važno prometno čvorište i ako on padne ruska opskrba Luhanska je gotova", tvrdi Barić.

Govori kako bi time Rusi bili istjerani skroz do Rostova na Donu. "Staroblisk je, kako Nijemci kažu, 'schwerpunkte', odnosno ključna točka. Padom njega bio bi presječen koridor. slična je stvar i na jugu gdje, ako Herson padne, Krim ostaje izoliran i bez opskrbe", dodaje.

No postavlja se pitanje koliko Ukrajinci imaju vremena prije negoli na bojište stignu nove trupe jer je nedavno Vladimir Putin proglasio djelomičnu mobilizaciju. No Barić jasno kaže kako zbog toga ne trebaju strahovati u Ukrajini.

Zimsko ratovanje

"Ministarstvo obrane Rusije je već reklo kako nema financijskih sredstava za osiguranje mobilizacije. Postoje i one snimke gdje ljudi umiru na betonu jer nemaju hrane i vode. Tako da neće doći nove trupe, a čak i da dođu pitanje kako će to izgledati. Ne možete nekoga tko nema iskustva poslati dva tjedna na obuku jer su oni onda čisto topovsko meso. Tako da Ukrajinci sigurno imaju jedno dva do tri mjeseca vremena", rekao je.

Također, u obzir treba uzeti i nepovoljnije vremenske uvjete na terenu. Prvenstveno se tu misli na rasputicu. Barić objašnjava da treba jasno razlikovati jesensku od proljetne rasputice. "Proljetna rasputica nije bila toliko jaka. Rasputica je kada se mijenja sloj zemlje i kada se čvrsto zaleđeno tlo pretvara u blato. Tada dolazi do problema jer tenkovi jednostavno ostaju zaglavljeni. Proljetna rasputica se ove godine gotovo nije ni osjetila, ali je ipak usporila Ruse. Nije to ni blizu kako je bilo u Drugom svjetskom ratu kad je Wermacht ostao doslovno ukopan u Rusiji", rekao je.

"Jesenska rasputica je puno manja i kanalizira vas na ceste, ali ono što je važno za shvatiti jest da Rusi nisu spremni za zimsko ratovanje, tako da će Ukrajinci nastavljati napredovati", dodaje Barič.

Ukrajinci su od početka ruske invazije, od strane NATO zemalja, dobili veliko i snažno naoružanje. Prvenstveno se tu misli na američke Himars rakete koje su iznimno efikasne. Ipak, postavlja se pitanje mogu li Rusi ciljati takvo naoružanje i time dodatno onesposobiti ukrajinske snage. Barić navodi kako oni to jednostavno nisu u mogućnosti. "To su tzv. operacije 'mission command' gdje zapovijed stiže odozgo, no Rusi u tome nisu uspjeli", objasnio je.

" S druge strane, Ukrajinci imaju čistu taktičku sliku, i to u nazad 30-40 minuta. Ponajprije zahvaljujući američkim i NATO satelitima , od kojih se većina nalazi iznad Rumunjske. To je stravična prednost. Zato mogu Himarsima gađati ruske haubice. Poznato je da od šest Himarsa, pet pogodi metu, dok je jedna da tu da ometa rusku protuzračnu obranu", dodaje.

'Nema pregovora'

Barić se osvrnuo i na tzv. nuklearni vlak iz Rusije koji se posljednjih dana pojavio u medijima kako bi izazvao prijetnju. Objasnio je da Rusija ima 12 glavnih skladišta nuklearnih bojevih glava, a one se do manjih skladišta uvijek prevoze odvojeno. Kaže kako je vlak snimljen u jednom od glavnih skladišta u mjestu Sergijev Posad, pokraj Moskve, gdje se nalazi 12. uprava, te da su tri moguća razloga zašto je vlak prevozio oružje. "Prvo, oružje se prevozilo na vozilima koja su možda bila planirana za Ukrajinu. Druga je opcija zaštita unutar zemlje jer se u Dagestanu odvijaju prave nasilne pobude, a treća je opcija da tamošnji Gromovi izvode vježbe jer ih izvode svakoga listopada", rekao je i dodao da, ukoliko bi Rusija planirala ispaliti nuklearne taktičke rakete, onda bi koristili Belgorod, u blizini ukrajinske granice.

Što se tiče nade u neki skori mir i primirje Barić odlučno kaže kako nema šanse za ikakve pregovore. "Putinova taktika je jasna. On želi kroz zatvaranje isporuke plina izazvati recesiju i hladnoću u Europi, a prijetnjom nuklearnim napadom želi izazvati strah, ne bi li mu Zapad ponudio pregovore. On očajno treba primirje", smatra Barić.

"Putin više nije nedodirljiv, kao što je bio prije invazije. Rusi se boje Putina, ali sve više od njega boje nuklearnog udara. Sada se pokazalo kako nisu sposobni za potpunu mobilizaciju i njegova pozicija je sve upitnija. Primirje bi moglo nastupiti tek poslije ljeta iduće godine, ali pitanje je s Putinom, ili bez njega. Naravno, neće tu doći do demokratskog procesa i micanja s vlasti nego će ga vrlo vjerojatno maknuti netko od njegovih", zaključuje Barić.

