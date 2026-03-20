Objavili 10 preporuka za ublažavanje krize: 'Radite od kuće, sporije vozite...'

Međunarodna agencija za energiju (IAE) predstavila je u petak niz mjera koje vlade, tvrtke i kućanstva mogu poduzeti kako bi ublažili ekonomske posljedice za potrošače zbog poremećaja na tržištima nafte uzrokovanih ratom na Bliskom istoku.

Sukob je izazvao najveći poremećaj u opskrbi u povijesti globalnog naftnog tržišta, pri čemu je promet kroz Hormuški tjesnac, koji obično prenosi oko 20 posto globalne potrošnje nafte, smanjen gotovo na minimum. Otprilike 20 milijuna barela sirove nafte i naftnih derivata dnevno obično prolazi kroz tjesnac. Gubitak tih tokova značajno je zategnuo tržište, podigao cijene sirove nafte iznad 100 američkih dolara po barelu i doveo do još oštrijih povećanja cijena prerađenih proizvoda poput dizela, mlaznog goriva i ukapljenog naftnog plina (LPG).

Novo izvješće IAE-a identificira deset mjera koje vlade, tvrtke i kućanstva mogu brzo provesti. Ove akcije prvenstveno se fokusiraju na cestovni promet, koji čini oko 45 posto globalne potražnje za naftom, ali obuhvaćaju i zrakoplovstvo, kuhanje i industriju. Široka primjena, gdje je moguće, pojačala bi njihov globalni učinak i pomogla ublažiti šok, ističe IAE u priopćenju.

Ovo su mjere

Neposredne mjere za smanjenje potražnje su:

Rad od kuće gdje je moguće - Smanjuje upotrebu nafte za putovanja na posao, osobito tamo gdje poslovi mogu biti obavljani na daljinu. Smanjenje brzine na autocestama za najmanje 10 km/h - Niže brzine smanjuju potrošnju goriva kod putničkih automobila, kombija i kamiona. Poticanje javnog prijevoza - Prijelaz s privatnih automobila na autobuse i vlakove može brzo smanjiti potražnju za naftom. Naizmjeničan pristup privatnim automobilima cestama u velikim gradovima različitih dana - Sheme rotacije prema registarskim oznakama mogu smanjiti prometne gužve i vožnju koja troši mnogo goriva. Povećanje dijeljenja automobila i primjena učinkovitih praksi vožnje - Veća popunjenost vozila i ekološka vožnja mogu brzo smanjiti potrošnju goriva. Učinkovita vožnja komercijalnih vozila i dostava robe- Bolje vozačke prakse, održavanje vozila i optimizacija tereta mogu smanjiti potrošnju dizela. Preusmjeravanje upotrebe LPG-a iz transporta - Prijelaz vozila s dvostrukim pogonom i pretvorenih vozila s LPG-a na benzin može sačuvati LPG za kuhanje i druge osnovne potrebe. Izbjegavanje zračnog prijevoza gdje postoje alternativne opcije - Smanjenje poslovnih letova može brzo smanjiti pritisak na tržište mlaznog goriva. Prelazak na druge moderne metode kuhanja gdje je to moguće - Poticanje električnog kuhanja i drugih modernih opcija može smanjiti ovisnost o LPG-u. Iskorištavanje fleksibilnosti s petrokemijskim sirovinama i provođenje kratkoročnih mjera učinkovitosti i održavanja - Industrija može osloboditi LPG za osnovne potrebe istovremeno smanjujući potrošnju nafte kroz brza operativna poboljšanja.

