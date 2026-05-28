Potraga za nestalima nakon eksplozije u tvornici: 'Najsmrtonosnija tragedija'

I dalje traje potraga za devet osoba nestalih nakon što je u tvornici papira i ambalaže u saveznoj državi Washington u utorak eksplodirao veliki spremnik s kemikalijama, uključujući opasne tvari, objavio je Reuters.

Budući da su tamošnje vlasti već potvrdile dva smrtna slučaja, ukupan broj poginulih vjerojatno je porastao na 11. Najmanje osam drugih osoba je ozlijeđeno, neke kritično.

"Pripremamo se za ovo kao najsmrtonosniju industrijsku tragediju u modernoj povijesti države Washington", rekao je guverner Washingtona Bob Ferguson na konferenciji za novinare.

Vlasti su priopćile da još ne znaju što je uzrokovalo eksploziju spremnika od 900.000 galona u pogonu Nippon Dynawave Packaging u utorak ujutro. Spremnik je sadržavao "bijelu tekućinu" - kemijsku otopinu natrijevog hidroksida i natrijevog sulfida koja se koristi u proizvodnji papirne pulpe i može uzrokovati teške opekline na koži.

Izvlačenje će biti sporo

Zapovjednik vatrogasne postrojbe Longview Matt Amos istaknuo je na konferenciji za novinare da će izvlačenje biti sporo u izuzetno opasnom okruženju. "Nije jasno gdje se točno devet nestalih osoba nalazilo u objektu", rekao je zapovjednik vatrogasne postrojbe Cowlitz 2 Scott Goldstein, dodajući da su pretražili područje koje se moglo pretražiti.

Vlasti su na konferenciji za novinare izjavile da je testiranje potvrdilo da je kontaminacija ušla u rijeku Columbiju. "Testiranje uzoraka vode potvrdilo je da je kontaminacija ušla u rijeku Columbiju tijekom jučerašnjeg dana. Dužnosnici su savjetovali ljudima da se drže podalje od područja gdje se dogodila katastrofa.

Nippon Paper Industries 3863.T, drugi najveći japanski proizvođač papira, preuzeo je tvornicu u Longviewu od tvrtke za drvnu industriju Weyerhaeuser WY.N sa sjedištem u Seattleu za 225 milijuna dolara i 2016. godine osnovao podružnicu u potpunom vlasništvu Nippon Dynawave Packaging.