Gotovo 150 potresa, najjačih u zadnjih 40 godina, zabilježeno je u ponedjeljak navečer i utorak na Flegrejskim poljima u blizini Napulja u južnoj Italiji. Nisu prouzročili veću štetu, no uznemirili su lokalno stanovništvo, a vlasti su prevencije radi odlučile zatvoriti dio škola i prekinuti javni prijevoz.

Epicentar je bio u gradu Pozzuoli, a potres je pogodio i talijanski supervulkan Campi Flegrei (Flegrejska polja) kao i 20 kilometara udaljen Napulj. Talijanski mediji su se raspisali o takozvanoj seizmičkoj oluji usred koje se našao supervulkan, a hrvatski seizmolog Tomislav Fiket pojašnjava da se radi o jatu potresa.

'Vrlo ozbiljan supervulkan koji može poremetiti globalnu klimatsku situaciju'

"Seizmička oluja je malo nezgodan termin. Ovo je zapravo kad krene intenzivnija seizmička aktivnost i kad imate veći broj potresa u kratkom vremenu", pojasnio je za Danas.hr.

Fiket naglašava kako su Campi Flegrei, odnosno Flegrejska polja, vrlo ozbiljan supervulkan koji može poremetiti globalnu klimatsku situaciju. Međutim, uvjerava, ovakva aktivnost je normalna za ovo područje i ne vidi razloga za paniku.

"To je supervulkan reda poput onog u Yellowstoneu. Koliko vidim, Talijani prijavljuju da se tlo uzdiže dva centimetra mjesečno, a 80-ih godina prošlog stoljeća su imali situaciju kad je to uzdizanje bilo i devet centimetara mjesečno. Tlo se uzdiže jer se komore ispod vulkana ili ispunjavaju lavom (dakle, moguće je da se podiže lava pa samim time podiže i površinu gore), ili se stvaraju plinovi koji isto podižu površinu", govori Fikret.

Prema Mauru Di Vitu iz Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju (INGV), "ovo je najsnažnija serija potresa u posljednjih 40 godina".

Na videosnimkama stanovništva objavljenim na društvenim mrežama vide se boce mlijeka i napitaka razbacane po tlu trgovina u općini Pozzuoli na području Flegrejskih polja na kojima živi oko pola milijuna ljudi. Potres se jasno osjetio i u Napulju, uključujući područje luke.

'Nema razloga za paniku'

Naš seizmolog priznaje da je jedan od serije potresa koji su sinoć i jutros pogodili to područje bio jači, no to je i dalje vrlo slabo.

"Veći problem bi bio kad bi se na vruću lavu spustila morska voda jer je to zapravo napuljski zaljev. Onda dolazi do eksplozivnih erupcija. Koliko vidim, ni kolege u Italiji se ne uzrujavaju previše, prate situaciju, ali vidim da nije ništa ekstremno", umiruje dodajući da bi se u slučaju nekog ekstremnog događaja, površina puno više izdizala.

Campi Flegrei (što u prijevodu doslovno znači goruća ili vatrena polja), najopasniji je europski vulkan s toliko snažnim erupcijama da nosi naziv supervulkan i znanstvenici vjeruju da je odgovoran za izumiranje neandertalaca. Flegrejska polja zadnji su put erumpirala 1538. godine, a otkako se prate vulkani, pojačana aktivnost zabilježena je 1980-ih godina kad je došlo do još jednog razdoblja izdizanja tla i intenzivne seizmičke aktivnosti.

"Ne vjerujem da je ovo sada nešto problematično. Podsjetimo, 80-ih godina prošlog stoljeća imali su po 1.300 potresa mjesečno, a prošli mjesec su ih imali 450. Ipak je to puno slabija aktivnost nego tada", usporedio je.

Flegrejska polja zasjenjena su obližnjim Vezuvom čija je erupcija izbrisala Pompeje s karte 79. godine.

Lokalno stanovništvo i znanstvenike zabrinjava ponovno oživljavanje aktivnosti zbog plinova koje emitira magma i koji vrše pritisak na površinu zbog kojeg puca tlo.

Stanovnik: 'Moramo živjeti sa strahom'

"Moramo živjeti sa stalnim strahom", posvjedočio je stanovnik Pozzuolija na javnom kanalu Rainews. "Koliko dugo će zgrade moći izdržati dok doživljavaju sve te udare, to se pitamo, jer nisu napravljene da primaju toliko udara".

"Zemlja se nastavlja dizati brzinom od dva centimetra mjesečno, to je veća stopa nego prošle godine, i čini se da će se to nažalost nastaviti”, procijenio je vulkanolog Mauro Di Vito na kanalu Canale 21.

Scenarij katastrofe, odnosno izbacivanje lave, pepela i kamenja, prema stručnjacima je međutim malo vjerojatan u bliskoj budućnosti.

S tim se slaže i Fiket koji podsjeća da potresi ne pokreću vulkane i kako ne treba očekivati da ovako slaba podrhtavanja uzrokuju bilo kakvu vulkansku erupciju u blizini. "Normalna je seizmička aktivnost. To su vulkanski potresi koji su najnormalniji kod aktivnih vulkana pa ne vidim tu ništa zabrinjavajuće", zaključuje.

Flegrejska polja već neko vrijeme pogađaju mnogi manji potresi. Uglavnom su to mala i jedva primjetna podrhtavanja koja slabe zemljinu koru na tom području. Istraživači su više puta upozoravali na ovaj fenomen.

Već 11 godina za to je područje na snazi ​​žuti alarm koji poziva na oprez.

Signali vulkanske aktivnosti inače se obilježavaju zelenom, žutom, narančastom i crvenom bojom koje su ujedno upozorenja o vulkanskoj aktivnosti i upozorenja za avijaciju. Žuti alarm upozorava da vulkan pokazuje znakove povišene aktivnosti, veće od očekivane pozadinske.

