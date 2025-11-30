Čeh pucao Hrvatu u prsa, trbuh i stražnjicu: 'Bio je hladan kao led'

U srijedu je nastavljeno suđenje češkom državljaninu turskog podrijetla Hüsnüu Özayu (56), kojeg se sumnjiči da je u srpnju u podrumu stambene zgrade u Teplicama upucao Hrvata (53), javlja portal Novinky.cz.

Vjeruje se da je u 53-godišnjaka, kojeg je inače poznavao, s leđa iz pištolja ispalio tri hica. Pogodio ga je u prsa, trbuh i stražnjicu.

Vještakinja Andrea Vlčková navela je da je metak koji je Hrvatu pogodio prsa bio smrtonosan. Prerezao je prsnu šupljina, a vještakinja tvrdi da ga ne bi spasila ni hitna reanimacija. Özayu prijeti do 18 godina zatvora.

'Hladan kao led'

Vjeruje se da se dvojac sukobio zbog novca, a Özay navodi da je pištolj, kojeg legalno posjeduje i navodno redovito nosi sa sobom, upotrijebio nakon svađe i guranja jer je mislio za Hrvat poseže za oružjem. Tvrdi da ga je htio upucati samo u ruku i spriječiti ga da izvuče pištolj.

Özay je poslije ubojstva sam pozvao bolničare i čekao ih ispred kuće. Na teren je stigla i policija, a 56-godišnjak ih je poslao u podrum i naveo da je "strijelac još uvijek dolje". Tek je naknadno priznao da je on pucao. "Cijelo vrijeme bio je hladan kao led", primijetio je jedan od policajaca.

Mediji ističu da Özay prethodno nije imao problema sa zakonom. S druge strane, Hrvat je bio poznat policiji - bio je osuđen za opasne prijetnje i zlostavljanje osobe s kojom je živio u zajedničkom kućanstvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi detalji o ubojstvo u Velikoj Gorici: Osumnjičena žena od prije poznata policiji