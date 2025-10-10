Hrvat i prijatelj nestali u Africi: Obitelj angažirala odvjetnika, evo što kaže Ministarstvo

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) potvrdilo nam je da je obitelj hrvatskog državljanina koji se nalazi u nevolji u Maliju zamolila pomoć hrvatske službe vanjskih poslova 8. rujna 2025. godine. Druga osoba, koja je nestala, nema državljanstvo Republike Hrvatske.

"U prvom obraćanju Ministarstvu vanjskih i europskih poslova obitelj hrvatskog državljanina je navela kako su on i njegov prijatelj nestali na području Malija, odnosno da s njima ne mogu stupiti u kontakt od 5. rujna 2025.", napisali su i dodali:

"Odmah po saznanju za događaj Ministarstvo je započelo s aktivnostima kako bi se utvrdila lokacija hrvatskog državljanina i sve okolnosti konkretnog slučaja. MVEP kao i veleposlanstva Republike Hrvatske u Alžiru i Talijanskoj Republici zamolila su informaciju nadležnih tijela Republike Mali.

Obitelj angažirala odvjetnika

Dodatno, pomoć je zatražena i od Delegacije EU u Bamaku. Odgovor nadležnih tijela Republike Mali nije zaprimljen.

Dodatno, u ovom se predmetu blisko surađuje s Ministarstvom vanjskih poslova države čije državljanstvo imaju obje osobe.

MVEP je u komunikaciji sa suprugom hrvatskog državljanina koja nas je obavijestila da je obitelj angažirala odvjetnika u Republici Mali.

Služba vanjskih poslova Republike Hrvatske nastavlja poduzimati aktivnosti u ovom predmetu sa svrhom utvrđivanja svih okolnosti konkretnog slučaja i pružanja konzularne pomoći i zaštite državljaninu Republike Hrvatske", stoji u odgovoru iz Ministarstva.

