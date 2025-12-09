Muškarac i žena ubijeni u stanu, policiju dočekao jeziv prizor: Počeo lov na ubojicu

Tijela muškarca M.P. (74) i žene M.V. (41) pronađena su u ponedjeljak navečer u stanu u centru Nikšića u Crnoj Gori, javlja Telegraf.rs.

Član obitelji oko 19.20 sati zvao je policiju i naveo da se M.P. već dva dana ne javlja na pozive te da s njim ne može stupiti u kontakt.

Nakon poziva, policajci su pojurili na teren i ušli u stan. Zatekao ih je jeziv prizor - ugledali su beživotno tijelo 74-godišnjaka i 41-godišnjakinje. Imali su vidljive ozljede za koje se vjeruje da su nastale hladnim oružjem, najvjerojatnije nožem. Policija dodaje da je riječ o iznajmljenom stanu kojeg je koristila M.V.

Traga se za ubojicom

Policija ističe da su identificirali osobu za koju se osnovano sumnja da je povezana s ubojstvom. Provode intenzivne mjere kako bi počinitelja locirali i priveli.

Kriminalističko istraživanje trebalo bi otkriti više detalja i motiv zločina, no neslužbeno se doznaje da ubojstvo nije povezano sa sukobom organiziranih kriminalnih grupa.

