Muškarac i žena ubijeni u stanu, policiju dočekao jeziv prizor: Počeo lov na ubojicu

Foto: Profimedia/ilustracija

Policija provodi intenzivne mjere kako bi počinitelja locirali i priveli.

9.12.2025.
8:32
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
Tijela muškarca M.P. (74) i žene M.V. (41) pronađena su u ponedjeljak navečer u stanu u centru Nikšića u Crnoj Gori, javlja Telegraf.rs. 

Član obitelji oko 19.20 sati zvao je policiju i naveo da se M.P. već dva dana ne javlja na pozive te da s njim ne može stupiti u kontakt. 

Nakon poziva, policajci su pojurili na teren i ušli u stan. Zatekao ih je jeziv prizor - ugledali su beživotno tijelo 74-godišnjaka i 41-godišnjakinje. Imali su vidljive ozljede za koje se vjeruje da su nastale hladnim oružjem, najvjerojatnije nožem. Policija dodaje da je riječ o iznajmljenom stanu kojeg je koristila M.V. 

Traga se za ubojicom 

Policija ističe da su identificirali osobu za koju se osnovano sumnja da je povezana s ubojstvom. Provode intenzivne mjere kako bi počinitelja locirali i priveli. 

Kriminalističko istraživanje trebalo bi otkriti više detalja i motiv zločina, no neslužbeno se doznaje da ubojstvo nije povezano sa sukobom organiziranih kriminalnih grupa. 

