Skočio pod vlak i za sobom povukao mladu djevojku (18): Oboje su poginuli

Stravični događaj na stanici podzemne željeznice u Hamburgu okončao je živote dviju mladih osoba, 25-godišnjaka koji je sa sobom u smrt odvukao 18-godišnjakinju, vjerojatno strankinju.

Njemački web.de piše da je mladić iz Južnog Sudana u četvrtak navečer skočio pred nadolazeći vlak podzemne željeznice u Wandsbeku i povukao tinejdžericu koja je imala iransko državljanstvo. Policija je priopćila da se dvojac nije poznavao, no ured javnog tužiteljstva potvrdio je da je 25-godišnjak imao kazneni dosje.

Na mjesto napada pojurile su hitne službe, a policija je osigurala ulaze i dežurala cijelu noć.

Reakcija željeznica

Svjedocima je pružena psihološka pomoć.

Njemački prijevoznik Deutsche Ban izrazio je sućut nakon "strašnog incidenta", kako ga je nazvao glasnogovornik S-Bahna: "Naše misli su s obiteljima preminulih i kolegama u hamburškom javnom prijevozu".

Na nekim željezničkim kolodvorima, peronska vrata sa zaštitnim zaslonom sprječavaju ovakve događaje. Međutim, to nije lako implementirati u stanicama podzemne željeznice, prema riječima glasnogovornika Hochbahna.

