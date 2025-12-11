FREEMAIL
STRAŠNO

Horor na Adventu: Tinejdžer izboden nožem, napadač pobjegao

Horor na Adventu: Tinejdžer izboden nožem, napadač pobjegao
Foto: Profimedia

Šesnaestogodišnjak je zadobio ubodnu ranu na leđima i prevezen je u bolnicu na liječenje

11.12.2025.
22:49
Profimedia
Tinejdžer (16) teško je ozlijeđen u napadu nožem u njemačkom Herfordu. Incident se dogodio u sporednoj ulici u blizini božićnog sajma, piše Spiegel.

Prema prvim policijskim nalazima, počinitelj i žrtva su se poznavali. Napadač je pobjegao i još nije uhićen. Iz istražnih razloga policija još nije objavila daljnje detalje o počinitelju.

Šesnaestogodišnjak je zadobio ubodnu ranu na leđima i prevezen je u bolnicu na liječenje, rekao je glasnogovornik. Odjel za ubojstva preuzeo je daljnju istragu. Policija traži od svjedoka da se jave.

POGLEDAJTE VIDEO: Drama u susjedstvu: Policija u centru Ljubljane opkolila muškarca s nožem

Napad NožemNjemačka
Horor na Adventu: Tinejdžer izboden nožem, napadač pobjegao