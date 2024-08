O mostu Hercegovina već neko vrijeme bruji regija! Ide spektakl i svečano otvorenje

Na području Hercegovine 4. rujna pustit će u promet novi kilometri autoceste A1, kao i grandiozni most "Hercegovac" kod Počitelja. Na otvorenje je najavljen i hrvatski premijer Andrej Plenković. Svečanost će započeti u 19 sati svečanim programom koji će svojim nastupima obogatiti Hrvatska glazba Mostar, Klapa Drača, Antonija Batinić i HKUD Rodoč, a program će voditi Sanja Pehar. Most je dugo iščekivan, a uz presijecanje svečane vrpce, sve će popratiti i spektakularnim vatrometom duž mosta. Puštanje u redovan promet poddionice Počitelj-Zvirovići i mosta Hercegovina predviđeno je dan kasnije, 5. rujna od 12 sati. Od 1. do 5. rujna neće se naplaćivati cestarina na dionici Zvirovići - Bijača zbog tehničkih razloga prelaska s otvorenog na zatvoreni sustav naplate, izvještavaju bosansko-hercegovački mediji. Most "Hercegovina" dio je autoceste na paneuropskom koridoru Vc koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, a sastavni je i najvažniji objekt na dionici Počitelj - Zvirovići. Ovaj most već je neko vrijeme top tema, za njegovu izgradnju bilo je potrebno iznimno umijeće. Posebnu viziru čine stijene kanjona koji premošćuje i smaragdna Neretva. To je inače najviši most u nama susjednoj zemlji i jedan od najviših u Europi, Najviši stup visok je oko 100 metara. Podsjetimo, nedavno su imali probno ispitivanje može li most izdržati opterećenje pa je čak 12 kamiona težine po 40 tona prešlo preko njega. Izdržao je.