Hamas predao Crvenom križu tijela dvoje talaca, sada treba utvrditi njihov identitet

Palestinska islamistička skupina Hamas predala je Međunarodnom odboru Crvenog križa još dva tijela navodnih talaca, priopćila je izraelska vojska kasno u subotu.

Forenzički institut u Tel Avivu utvrdit će identitet posmrtnih ostataka.

Prema trenutnom sporazumu o prekidu vatre s Izraelom, Hamas mora predati ukupno 28 tijela. Ako Izrael potvrdi da su tijela vraćena u subotu tijela nestalih talaca, trebalo bi ih vratiti još 16.

POGLEDAJTE VIDEO: Dramatične scene iz Gaze: Palestincima drastično nedostaje humanitarne pomoći

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Teško je pronaći tijela

Hamas tvrdi da je teško pronaći tijela jer su zakopana pod ruševinama bombardiranih zgrada i tunela koji su uništeni tijekom dvogodišnjeg rata u Gazi.

Hamas je u brutalnom terorističkom napadu na Izrael oteo 251 osobu.

Skupina je u ponedjeljak pustila posljednjih 20 živih talaca, a ukupno ih je živih vraćeno 168.

Prva faza primirja u ratu između Izraela i Hamasa, koju je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump, uključuje oslobađanje i predaju svih živih i mrtvih talaca.

SAD upozorava na 'neizbježan' napad Hamasa na civile u Gazi

Američki State Department upozorio je u subotu na "neizbježan" napad islamističke militantne skupine Hamas na palestinske civile u Gazi.

"Taj planirani napad na palestinske civile predstavljao bi izravno i teško kršenje sporazuma o prekidu vatre i potkopao značajan napredak postignut naporima posrednika“, priopćio je State Department. SAD je izjavio da je obavijestio pokrovitelje mirovnog plana za Gazu o "vjerodostojnim izvješćima“.

Prva faza mirovnog plana između Izraela i Hamasa, koji je postignut uz posredovanje SAD-a, je u tijeku, a sastoji se od prekida vatre i razmjene talaca i zatvorenika.

"Ako Hamas napadne, poduzet će se mjere za zaštitu naroda Gaze i očuvanje integriteta prekida vatre“, priopćio je State Department.

POGLEDAJTE VIDEO: Tisuće Palestinaca vraća se razrušenim domovima: 'Koliko ćemo dugo biti u šatoru?'