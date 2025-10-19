TEŠKO IH JE PRONAĆI /

Hamas predao Crvenom križu tijela dvoje talaca, sada treba utvrditi njihov identitet

Foto: Profimedia

Ako Izrael potvrdi da su tijela vraćena u subotu tijela nestalih talaca, trebalo bi ih vratiti još 16

19.10.2025.
7:48
Hina
Profimedia
Palestinska islamistička skupina Hamas predala je Međunarodnom odboru Crvenog križa još dva tijela navodnih talaca, priopćila je izraelska vojska kasno u subotu.

Forenzički institut u Tel Avivu utvrdit će identitet posmrtnih ostataka.

Prema trenutnom sporazumu o prekidu vatre s Izraelom, Hamas mora predati ukupno 28 tijela. Ako Izrael potvrdi da su tijela vraćena u subotu tijela nestalih talaca, trebalo bi ih vratiti još 16. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dramatične scene iz Gaze: Palestincima drastično nedostaje humanitarne pomoći

Teško je pronaći tijela

Hamas tvrdi da je teško pronaći tijela jer su zakopana pod ruševinama bombardiranih zgrada i tunela koji su uništeni tijekom dvogodišnjeg rata u Gazi.

Hamas je u brutalnom terorističkom napadu na Izrael oteo 251 osobu. 

Skupina je u ponedjeljak pustila posljednjih 20 živih talaca, a ukupno ih je živih vraćeno 168. 

Prva faza primirja u ratu između Izraela i Hamasa, koju je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump, uključuje oslobađanje i predaju svih živih i mrtvih talaca.

SAD upozorava na 'neizbježan' napad Hamasa na civile u Gazi

Američki State Department upozorio je u subotu na "neizbježan" napad islamističke militantne skupine Hamas na palestinske civile u Gazi.

"Taj planirani napad na palestinske civile predstavljao bi izravno i teško kršenje sporazuma o prekidu vatre i potkopao značajan napredak postignut naporima posrednika“, priopćio je State Department. SAD je izjavio da je obavijestio pokrovitelje mirovnog plana za Gazu o "vjerodostojnim izvješćima“.

Prva faza mirovnog plana između Izraela i Hamasa, koji je postignut uz posredovanje SAD-a, je u tijeku, a sastoji se od prekida vatre i razmjene talaca i zatvorenika.

"Ako Hamas napadne, poduzet će se mjere za zaštitu naroda Gaze i očuvanje integriteta prekida vatre“, priopćio je State Department.

POGLEDAJTE VIDEO: Tisuće Palestinaca vraća se razrušenim domovima: 'Koliko ćemo dugo biti u šatoru?'

IzraelHamasTijela
Hamas predao Crvenom križu tijela dvoje talaca, sada treba utvrditi njihov identitet