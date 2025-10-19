Hamas predao Crvenom križu tijela dvoje talaca, sada treba utvrditi njihov identitet
Ako Izrael potvrdi da su tijela vraćena u subotu tijela nestalih talaca, trebalo bi ih vratiti još 16
Palestinska islamistička skupina Hamas predala je Međunarodnom odboru Crvenog križa još dva tijela navodnih talaca, priopćila je izraelska vojska kasno u subotu.
Forenzički institut u Tel Avivu utvrdit će identitet posmrtnih ostataka.
Prema trenutnom sporazumu o prekidu vatre s Izraelom, Hamas mora predati ukupno 28 tijela. Ako Izrael potvrdi da su tijela vraćena u subotu tijela nestalih talaca, trebalo bi ih vratiti još 16.
Teško je pronaći tijela
Hamas tvrdi da je teško pronaći tijela jer su zakopana pod ruševinama bombardiranih zgrada i tunela koji su uništeni tijekom dvogodišnjeg rata u Gazi.
Hamas je u brutalnom terorističkom napadu na Izrael oteo 251 osobu.
Skupina je u ponedjeljak pustila posljednjih 20 živih talaca, a ukupno ih je živih vraćeno 168.
Prva faza primirja u ratu između Izraela i Hamasa, koju je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump, uključuje oslobađanje i predaju svih živih i mrtvih talaca.
SAD upozorava na 'neizbježan' napad Hamasa na civile u Gazi
Američki State Department upozorio je u subotu na "neizbježan" napad islamističke militantne skupine Hamas na palestinske civile u Gazi.
"Taj planirani napad na palestinske civile predstavljao bi izravno i teško kršenje sporazuma o prekidu vatre i potkopao značajan napredak postignut naporima posrednika“, priopćio je State Department. SAD je izjavio da je obavijestio pokrovitelje mirovnog plana za Gazu o "vjerodostojnim izvješćima“.
Prva faza mirovnog plana između Izraela i Hamasa, koji je postignut uz posredovanje SAD-a, je u tijeku, a sastoji se od prekida vatre i razmjene talaca i zatvorenika.
"Ako Hamas napadne, poduzet će se mjere za zaštitu naroda Gaze i očuvanje integriteta prekida vatre“, priopćio je State Department.
