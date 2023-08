Grčka policija ima snimku na kojoj se vidi ubojstvo Michalisa Katsourisa, izjavio je tijekom gostovanja na televiziji Alexis Kougias, jedan od najpoznatijih grčkih odvjetnika, a ujedno i bivši nogometaš te bivši predsjednik nekoliko nogometnih klubova. Složio se s izjavom hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića.

"Mislim da je rekao istinu. To je realnost. Hrvatski predsjednik je dobro rekao i to je realan stav. Postoji privremeni pritvor za onoga tko je ubio. Ispravno je zadržati neke od njih jer je u teoriji jedan od njih počinio ubojstvo", rekao je Kougias dok je gostovao na televiziji.

Ne znači da je 105 navijača počinilo ubojstvo

U ovom slučaju, odvjetnik Kougias zastupa navijača Panathinaikosa za kojega kaže da nije upleten u incident te da je poslovan čovjek.

Ipak, postoji mogućnost da su Grci pomogli Hrvatima kako bi došli u Atenu, dodao je, no to je onda neko drugo kazneno djelo. To ne znači da je svih 105 navijača došlo da bi počinilo ubojstvo, smatra odvjetnik.

Kada je riječ o istrazi, odvjetnik Kougias kaže da, prema zakonu, postoji petodnevni rok za policijsku istragu u slučaju da je netko uhićen zbog ubojstva. U tih pet dana policija treba pokušati otkriti ubojicu.

"U trenutku našeg razgovora, čak ni DNA analiza nije dovršena. Ne možete zadržati 105 ljudi na ovakav način. DNA je pronađen na tijelu žrtve. Pretpostavljam da je počinitelj 100 posto među uhićenima, ali to je moja procjena. Možda i nije", kaže Kougias. U incidentima je sudjelovalo više od 150 Hrvata, dodao je, i tri Grka, ali i jedna osoba albanskog podrijetla.

Možda svi nisu ni uhićeni

"Postoji još 50-60 drugih, možda i Grka, koji nisu uhićeni. Policija ima svjedoka, mladog policajca imena Fotiadis, koji se pojavio i rekao da su tih 150 sudjelovali u incidentima. To je rekla istražna sutkinja", otkrio je grčki odvjetnik.

Postoji i snimka ubojstva, kaže Alexis Kougias, a na njoj se vidi trenutak kada je žrtva ubodena nožem.

"Tijelo se vidi jasno, ali lice ne jer je prekriveno kapuljačom. Njegovo objavljivanje je zabranjeno u javnosti. Postoji i snimka sa sigurnosne kamere na stadionu AEK-a na kojoj je prikazan trenutak kada netko nožem ranjava nesretnog Michalisa. Vidi se kako hoda, ide prema štandu. Ne znam je li bio svjestan uboda i težine ozljede, a potom se vidi kako pada na štandu", otkriva odvjetnik.

Policija ima sve potrebne informacije da pronađe ubojicu, no pred njima, ali i pred pravosuđem, težak je zadatak.

"Na noktima Michalisa pronađen je DNA treće osobe. I na tijelu je pronađen DNA treće osobe. Čini se da je i Michalis sudjelovao u neredima, išao je i dolazio tri puta na mjesto nereda", zaključio je grčki odvjetnik.

