Treći je dan ispitivanja navijača u Ateni, piše HRT. Danas je na redu njih 35, a ostalih 70 ispitani su u zadnja dva dana. Nalaze se u istražnom zatvoru. DNK svih 105 navijača, ovih dana, uspoređuje se s prikupljenim dokazima.

Roditelji navijača poslali su otvoreno pismo predsjedniku, premijeru i pučkoj pravobraniteljici jer ih je strah za svoju djecu. U pismu zahtijevaju odlazak visokih izaslanstava Ministarstva vanjskih poslova, MUP-a i Ministarstva pravosuđa u Grčku.

Ministar Ivan Malenica razgovarao je s grčkim kolegom, kazali su iz Ministartva pravosuđa. Predsjednik Zoran Milanović, s druge strane, očekuje da se osumnjičeni za ubojstvo zadrže, a ostatak pusti.

"Pet dana ih policija ima pravo držati. To sada istječe. Ukoliko svima daju pritvor, neovisno o tome zašto su išli dolje, išli su se mlatiti, to ne mogu podržati, to je naprosto čudno ponašanje, ali su građani i imaju svoja prava", objasnio je Milanović.

