Analitičari komentirali Trumpov šokantan plan za Gazu: 'Sve upućuje na stanovito bezumlje'

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je šokirao izjavom da će SAD preuzeti Pojas Gaze i pretvoriti ga u "bliskoistočnu rivijeru" nakon što rasele Palestince po drugim susjednim državama.

"Posjedovat ćemo Pojas Gaze i bit ćemo odgovorni za demontiranje svih opasnih bombi i drugog oružja", poručio je Trump i dodao da će sravniti uništene zgrade i stvoriti neograničen broj radnih mjesta i stanova za ljude na tom području. Nije precizirao kako bi proces preseljenja mogao izgledati u praksi, no nije isključio uplitanje vojne sile. "Učinit ćemo što je potrebno. Ako bude potrebno, učinit ćemo to", rekao je Trump novinarima na tiskovnoj konferenciji, koju je održao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, javlja The Guardian.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Trump i Netanyahu zajedno su održali konferenciju za medije

Na Trumpove riječi pristižu reakcije iz cijelog svijeta. Vlada Saudijske Arabije odbija pokušaj bilo kakvog raseljavanje Palestinaca s njihove zemlje. Dodaju da bez palestinske države neće uspostaviti odnose s Izraelom. Hamas je, pak, Trumpov plan nazvao rasističkim. "Američko rasističko stajalište u skladu je sa stajalištem izraelske ekstremne desnice u raseljavanju našeg naroda i eliminaciji našeg cilja", poručio je njihov glasnogovornik Abdel Latif al-Qanou. Protive se i Kina, Turska, čak i neki republikanci u SAD-u.

Trumpova suluda matematika

O novoj Trumpovoj bombastičnoj najavi razgovarali smo s političkim analitičarima Denisom Avdagićem i Božom Kovačevićem, koji su pojasnili je li takva ideja uopće moguća u praksi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tehnički to je moguće napraviti ako Amerika angažira cijeli svoj vojni potencijal i eventualno neku dodatnu logistiku, ali to je suludo", kaže nam Božo Kovačević. "Istina je da bi to bilo kršenje međunarodnog prava, ali to nije nešto što Trumpa zabrinjava. Na koncu, nije jasno zašto bi Trump to htio napraviti. Očito je poistovjetio problem palestinskih izbjeglica, kojih otprilike ima milijun i šesto tisuća u pedesetak različitih izbjegličkih kampova, sa stanovnicima Gaze koji dosad to nisu bili. On bi prvotnom broju dodao još dva milijuna izbjeglica. To sve izgleda suludo, ali treba reći da je dio politike koju Trump predstavlja i pokušava provoditi religijski fanatizam, kršćanskih i židovskih fundamentalista. Takvi planovi su u skladu s takvim fundamentalističkim idejama i predodžbama", pojašnjava Kovačević za Danas.hr.

Geopolitičar Denis Avdagić kaže da su ga Trumpove izjave iznenadile, iako je očekivao da će podrška prema Izraelu biti na posve novoj razini. "Ovo nije prvi put da Trump govori o Gazi, to je već izrekao tijekom leta u predsjedničkom avionu u razgovoru s novinarima. Tako da, nije me zapravo šokiralo danas nego prije nekoliko dana", priča nam Avdagić, koji smatra da ideje novog-starog predsjednika nisu izvedive.

Tko bi uopće primao izbjeglice?

"Idemo krenuti od toga da ne vidim u kojoj zemlji bi primili milijunsku populaciju. Jordan je na naseljivom dijelu države u maksimumu stanovništva. Egipat ima problema s populacijom i socijalnim stanjem. Mislim da kod zemlja koje je Trump spominjao nema nikakvog interesa za primanje izbjeglica i mislim da bi se u ovom trenutku obje vojno suprotstavile", tvrdi Avdagić.

Na istu stvar ukazuje i Kovačević: "Pretpostavljam da je Trump znao da lideri arapskih zemalja ne žele palestinske izbjeglice. Nisu htjeli prihvatiti milijun i šesto tisuća izbjeglica, čije izbjeglištvo datira još iz 1948. godine, a kamoli da bi bili spremni prihvatiti još dva milijuna ljudi. Zna se da Jordan, Egipat i Libanon imaju izrazito negativna iskustva s palestinskim izbjeglicama, jer su tamo pokušali organizirati državne udare."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Direkt Vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević

"Jasno je da takvim prijedlozima Trump u pitanje dovodi ostvarivanje Abrahamskih dogovora - niz bilateralnih sporazuma između Izraela i pojedinih arapskih zemalja, što je sve zajedno trebalo dovesti do mira i stabilnosti. Pretpostavka za ostvarivanje tih sporazuma, a da to ujedno podrazumijeva i raseljenje Palestinaca iz Gaze, bila bi 'carte blanche' Izraelu da može provesti istrebljenje Palestinaca na tim teritorijima. Nije moguće zaključiti jesu li arapske zemlje spremne na takvo rješenje. Dosad su se tome suprotstavljali. Prihvaćajući Abrahamske sporazume smatrale su da će time biti normalizirani odnosi Izraelaca i Palestinaca. Trumpove najave upućuju na nešto sasvim suprotno", nastavlja Kovačević.

'Etničko čišćenje potpuno bi promijenilo svijet'

Avdagić navodi da bi eventualno preseljenje, kojeg možemo nazvati i etničkim čišćenjem, potpuno promijenilo svijet. "To bi bilo nešto grozno i nepojmljivo, a mogli bismo očekivati da bi takve situacije u budućnosti postale posve normalne. S druge strane, postoji veći otpor toj ideji i unutar SAD-a, što je vjerojatno i najozbiljnija snaga koja će se tome usprotiviti na globalnoj razini", govori Avdagić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Humanitarno stanje u Gazi je katastrofalno. Sama ideja da se ljudi negdje presele da mogu živjeti nije u sebi zlokobna ni loša, ali činjenica da tome nadodate da je to trajno rješenje, onda vidite o čemu se zapravo radi i što je ključni problem svega toga. Vjerujem da ideja za preseljenje dolazi od izraelskog lobija, možda i samog Netanyahua. Poznato je da u Izraelu postoji ideja o humanom preseljenju palestinskog stanovništva, prvenstveno u Egipat, ali mislim da Trump uopće ne razmišlja u pojmovima međunarodne politike. Pristupa iz pozicije onoga što je njemu dobro poznato - trgovina i pozicija moći. Dobro je uvidio da je SAD jedina stvarna globalna sila", dodaje Avdagić.

Foto: X/davdagic Geopolitički analitičar Denis Avdagić

Kovačević pak ukazuje na to da je pretpostavka za američku obnovu Gaze da Palestinci odu. "To bi bila Gaza bez Palestinaca, a takvoj obnovi prethodilo bi totalno uništenja. Za koga bi bila ta obnova? Tko bi tamo živio? Vjerojatno Izraelci, ako ne već Amerikanci", priča Kovačević.

"Trump svašta govori. Ponešto pokušava provesti u djelo. Vidimo da je odgodio primjenu carina protiv Meksika i Kanade i teško je reći što će od najavljenog doista ostvariti. Sve to zajedno, kad govorimo o Gazi, upućuje na stanovito bezumlje. Postoji međunarodnopravni okvir za rješavanje problema - to je koncept dviju država, Palestine i Izraela. Da bi to moglo zaživjeti, prethodno je potrebno riješiti pitanje palestinskih izbjeglica iz 1948; tih milijun i šesto tisuća ljudi. Za to bi bio potreban angažman arapskih država, da svaka primi određeni broj izbjeglica, a Izrael bi trebao preuzeti obvezu da refundira imovinu koju im je '48 oteo. Ja jedino to vidim kao rješenje", poručuje Kovačević.

POGLEDAJTE VIDEO: Zbog Trumpovih carina mogli bismo platiti skuplje Viagru i Xanax