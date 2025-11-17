Ljudi slave ovog policajca, a njemu prijeti ozbiljna zatvorska kazna: Pogledajte što je radio

Što možete učiniti kako biste izbjegli policijsku kontrolu u prometu? Tehnička pomagala poput navigacijskih sustava s integriranim policijskim upozorenjima su brojna, ali prometni prekršitelji u austrijskom okrugu Vöcklabruck od početka 2023. do kraja 2024. imali su na raspolaganju još moćniji alat.

Riječ je o WhatsApp grupi s preko 1000 članova, u kojoj je lokalni policajac dijelio lokacije i termine zaustavljanja u prometu.

Dvadesetsedmogodišnji policijski službenik suočava se s optužbama za zlouporabu službenog položaja i kršenje povjerljivosti. Za utorak je najavljeno saslušanje na Regionalnom sudu u Welsu.

'Nije o tome uopće razmišljao'

"Optuženik ranije nije osuđivan i nije primio nikakvu naknadu za svoje informacije. U potpunosti je priznao odgovornost za dijeljenje informacija vozačima i tvrdio da o tome uopće nije razmišljao", rekao je Andreas Rumplmayr, glasnogovornik Regionalnog suda u Welsu.

Tijekom 62 dana, policajac je navodno poslao ukupno 111 poruka i podijelio tri fotografije mjesta nesreće u jednoj grupi. Time je, navodi se, prekršio svoju zakonsku obvezu čuvanja tajnosti i doveo u pitanje zaštitu povjerljivih informacija.

Zloporaba službene dužnosti razotkrivena je putem anonimne dojave Saveznom uredu za prevenciju i borbu protiv korupcije (BAK). Ako bude proglašen krivim, nepromišljeni policijski službenik suočit će se s kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Počelo suđenje dječacima za silovanje učiteljice