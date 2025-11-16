Lažna dojava o bombi blokirala središte Graza, oglasila se policija: 'Rezultati su negativni'

Središte Graza ponovno je otvoreno za javnost nakon što je policija danas poslijepodne ukinula opsežne blokade postavljene zbog prijetnje bombom.

Pretraga područja, u kojoj su sudjelovali i psi tragači, završila je bez pronalaska eksplozivne naprave, donoseći olakšanje stanovnicima i posjetiteljima, piše austrijski Kleine Zeitung.

Sve je započelo danas ujutro kada je policija zaprimila anonimni telefonski poziv s prijetnjom bombom. Odmah nakon dojave, na teren je upućen velik broj policijskih snaga koje su osigurale i u potpunosti zatvorile šire područje Glavnog trga. U detaljnoj pretrazi terena korišteni su i policijski psi tragači.

Policija potvrdila lažnu dojavu

Nešto prije 14:30 sati stigla je i službena potvrda. Iz policije su poručili kako su rezultati pretrage "bili negativni", nakon čega je započelo postupno uklanjanje blokada i otvaranje trga. Policijska blokada uzrokovala je i značajne poremećaje u javnom prijevozu.

Tramvajski promet bio je obustavljen, a za linije 1, 4, 5, 6 i 7 organiziran je zamjenski prijevoz autobusima između ključnih točaka poput Jakominiplatza, Andritza i Asperngassea. Nakon ukidanja blokade, najavljena je postupna normalizacija prometa i povratak tramvaja na redovite trase.

