Glasnogovornik Kremlja progovorio o Srbiji: 'Griješe oni koji nameću takve uvjete'

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je na forumu Euroazija - Teritorij tradiocionalnih vrijednosti i povijesti da svaki od naroda Euroazije njeguje vlastite nacionalne vrijednosti i povijest, no da su njihovi korijeni usko isprepleteni, prenosi TASS.

U razgovoru s novinarima, također je rekao da Europska unija ultimatumom pokušava prisiliti Srbiju da bira između nastavka suradnje s Rusijom i težnje za članstvom u EU.

"U ovom slučaju vidimo zahtjeve usmjerene na okretanje Srbije protiv Rusije. Drugim riječima, oni kažu: možete nastaviti težiti članstvu u EU i određenoj razini integracije s Europskom unijom, ali pod jednim uvjetom - morate prekinuti sve veze s Rusijom, pridružiti se sankcijama i tako dalje. Ili možete održavati prijateljske, pragmatične odnose s Rusijom, ali onda morate zaboraviti na svoje europske izglede", kaže Peskov.

Iz ruske perspektive, smatra Peskov, ovaj pristup je "izuzetno pogrešan", jer svaka zemlja ima pravo razvijati uravnotežene odnose u više smjerova: "Griješe oni koji nameću takve antagonističke uvjete, jer svaka zemlja može razvijati svoje odnose sa svim ostalim državama u svim smjerovima na uravnotežen način. I to čini u vlastitom interesu."

Moskva je uvjerena da će Beograd nastaviti djelovati na temelju svojih nacionalnih interesa unatoč pritisku EU: "Ne sumnjamo da će Srbi čvrsto slijediti svoje nacionalne interese u ovoj složenoj situaciji." Rusija je oduvijek tvrdila da "svaka zemlja treba zauzeti suveren stav i voditi se svojim nacionalnim interesima."

Jedinstveni narodi Euroazije

Peskov napominje da je Euroazija jedinstvena regija u kojoj su "stotine, možda tisuće, naroda i etničkih skupina živjele zajedno kroz povijest".

"Svaki od ovih naroda čuva svoje vrijednosti i povijest, no njihovi korijeni ostaju usko povezani. A sada, svaki od ovih naroda njeguje svoje nacionalne vrijednosti. Svaki od ovih naroda želi biti neovisan; svaki od ovih naroda njeguje svoju povijest, ali korijeni svih ovih naroda su vrlo, vrlo usko isprepleteni."

Dodaje da vrijednosti ne mogu postojati izolirano, inače "gube svoju snagu". "Kako bismo osigurali da se ta snaga nikada ne izgubi, svi moramo raditi zajedno. Rad koji se obavlja diljem Euroazije vitalna je komponenta kolektivnih napora koje naši narodi ulažu kako bi očuvali ove tradicionalne vrijednosti."

"Tradicionalne vrijednosti ukorijenjene su u našoj baštini, u prošlosti, ali se odnose na budućnost i moraju se nastaviti razvijati", kaže Peskov i napominje da je suradnja diljem Euroazije ključna za stabilnu budućnost: "Nastavimo raditi zajedno, učinimo našu budućnost svijetlom, gledajmo u budućnost, budimo sigurni u našu budućnost i vidimo se zajedno u toj budućnosti, a ne razdvojeno. Razdvojeni smo vrlo slabi i vrlo ranjivi. Ali kada smo zajedno, možemo postići mnogo, gotovo sve."

POGLEDAJTE VIDEO: Prvi pomak oko rata u Ukrajini u proteklih nekoliko mjeseci?