Premijerka europske zemlje uznemirila duhove, stručnjak upozorio: 'Ne može si to priuštiti!'

U Washingtonu se u četvrtak (17.4.) očekuje dolazak talijanske premijerke Giorgie Meloniu posjet američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Glavna tema razgovora trebao bi biti carinski spor između Sjedinjenih Američkih Država i EU-a, piše Deutsche Welle.

Nakon najave putovanja situacija se donekle smirila: Donald Trump je objavio da će takozvane "recipročne carine" protiv Europske unije u visini od 20 posto biti suspendirane na 90 dana. Zatim je Bruxelles najavio da će svoje planirane protumjere za američke carine na čelik i aluminij, koje su već prethodno bile uvedene, također suspendirati na 90 dana – jer se, kako je rekla predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, želi dati šansu pregovorima.

Glavna tema: carine

Unatoč toj novoj situaciji Teresa Coratella, zamjenica voditelja ureda Europskog vijeća za vanjske odnose u Rimu, očekuje da će Meloni prvenstveno htjeti pregovarati o carinama.

I Coratella i Leo Goretti iz Talijanskog instituta za vanjsku politiku (IAI – Istituto Affari Internazionali) očekuju da će Meloni pokušati iskoristiti svoj utjecaj i dobre odnose s američkim predsjednikom kako bi se pronašlo rješenje u carinskom sporu između EU-a i SAD-a.

Odnosi Giorgie Meloni i Donalda Trumpa smatraju se dobrima: kao jedina europska šefica vlade ona je prisustvovala Trumpovoj inauguraciji u siječnju. Kada je prethodno posjetila Trumpa na njegovom imanju u Mar-a-Lagu, pohvalio ju je kao "fantastičnu ženu". Iz Rima se u posljednje vrijeme sve češće čuje da Italija želi preuzeti "ulogu mosta" između SAD-a i EU-a.

'Rizična igra'

Uoči putovanja Giorgia Meloni je pred predstavnicima talijanskog gospodarstva izjavila da podržava prijedlog Europske komisije za carinsku nultu stopu između SAD-a i EU-a. Za to se prošli tjedan na platformi X izjasnila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ona se, kako je napisala, uvijek zalagala za sporazum o carinskoj nultoj stopi između EU-a i SAD-a.

Povjesničar Goretti, koji u IAI-ju vodi odjel za talijansku vanjsku politiku, kaže da je odnos talijanske premijerke prema SAD-u "rizična igra". Jer: "Koliko god ideološki bila bliska Trumpu, ne može se potpuno svrstati na stranu SAD-a protiv Bruxellesa." Italija si, posebice iz gospodarske perspektive, ne može priuštiti izlazak iz EU-a, upozorava ovaj stručnjak.

Meloni, koja predsjeda desnom strankom Braća Italije, pod pritiskom je interesa domaćeg gospodarstva. Italija je 2024. ostvarila trgovinski suficit sa SAD-om u robi od gotovo 40 milijardi eura – treći najviši u EU-u nakon Njemačke i Irske. Ukupno 10 posto talijanskog izvoza otpada na SAD. Ipak, za talijansko gospodarstvo američko tržište nije ni približno toliko relevantno kao unutarnje tržište EU-a, kaže Leo Goretti u intervjuu za DW.

Govori li Meloni u ime EU-a?

U Bruxellesu se ne prestaje naglašavati da je pregovaranje o carinama u načelu stvar Europske komisije. S obzirom na putovanje talijanske premijerke u SAD posljednjih dana došlo je do kontakata između predsjednice Europske komisije von der Leyen i Meloni, priopćila je glasnogovornica EU-a Arianna Podesta. Ona je dodala da su prije polaska planirani daljnji kontakti te da je plan talijanske premijerke "vrlo dobrodošao i dobro koordiniran".

Ovaj je tjedan u Washingtonu bio i europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič. Nakon obavljenih sastanaka on je istaknuo spremnost EU-a da se radi na postizanju "poštenog dogovora", uključujući i ponudu za ukidanje carina na industrijske proizvode. No za to su, kako je objavljeno na X-u, potrebni "znatni zajednički napori s obje strane".

U igri i drugi interesi

Povjesničar Leo Goretti smatra da će za EU biti vrlo važno kako će se Meloni pozicionirati u Washingtonu. Pritom se, kaže Goretti, ona koleba između promoviranja politike nulte carine i kritike na račun EU-a. Ako ostane pri politici nulte carine, to bi moglo naići na dobar odjek u Bruxellesu i kod država članica, smatra Goretti. Ali dodaje da bi, ako bude kritizirala EU i usmjeri raspravu na unutarnje probleme poput pretjerane birokracije i regulacije, to moglo poslati lošu poruku Bruxellesu.

Iako ovaj povjesničar sumnja da će Meloni iz Washingtona donijeti konkretne rezultate, on smatra da je nakon sastanka moguća izjava u smjeru zajedničkog transatlantskog tržišta. Politologinja Teresa Coratella je još skeptičnija i naglašava da Meloni nema službeni mandat Europske komisije.

No i drugi nacionalni interesi mogli bi igrati ulogu u susretu Trump-Meloni. Italija je 2024. izdvojila samo oko 1,5 posto svog BDP-a za obranu i time nije ispunila cilj NATO-a od dva posto. Leo Goretti očekuje da će Meloni od Trumpa tražiti razumijevanje. Za tu je zemlju već dostizanje granice od dva posto teško. Veći izdaci, poput onih koje SAD traži – pet posto – za Italiju su nemogući, kaže Goretti.