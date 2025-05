Gigant prisiljen na otpuštanja, bez posla ostaje 3.000 ljudi: 'Moramo smanjiti troškove'

Volvo Cars planira ukinuti oko 7 posto globalne radne snage da bi, kako vjeruju, "time smanjili troškove u današnjim uvjetima slabije potražnje i zaštitili profitabilnost". Izvršni direktor Hakan Samuelsson prošloga je mjeseca najavio opsežan program transformacije vrijedan čak 1,57 milijardi eura. To se događa nakon što je Volvo u prvom tromjesečju zabilježio pad operativne dobiti od 60 posto.

Planirani rezovi uključuju smanjenje troškova za materijale, osoblje i investicije. Ova mjera zahvatit će oko 3.000 radnih mjesta, uključujući 1.000 konzultanata, objavio je Volvo u ponedjeljak na svojim službenim stranicama.

Volvo Cars je u većinskom vlasništvu kineske kompanije Geely Holding, koja posjeduje oko 78,7 posto dionica i glasačkih prava. Preostalih 21,3 posto drže institucionalni i privatni investitori koji su ušli u Volvo nakon izlaska tvrtke na burzu u Stockholmu 2021. Volvo Cars je odvojen od AB Volva (proizvođača kamiona i autobusa), a Geely ima i 6,8 posto udjela u AB Volvu. Volvo također ima udjele u povezanim tvrtkama poput Polestar (18 posto), NOVO Energy i Zenseact.

Volvo zapošljava 43.800 ljudi diljem svijeta

Volvo Cars, sa sjedištem u Göteborgu u Švedskoj, ima tvornice diljem svijeta koje proizvode različite modele i komponente za globalno tržište. Tvrtka danas zapošljava oko 43.800 ljudi, od čega je više od polovice u Švedskoj.

U Göteborgu se nalazi globalno sjedište i istraživačko-razvojni centar, dok se u Torslandi proizvode modeli poput XC90, XC60, V90 i V60. U Skövdeu se proizvode motori, a u Olofströmu karoserijski dijelovi. U Belgiji, u gradu Gent, smješten je jedan od najvažnijih proizvodnih pogona izvan Švedske, gdje se proizvode modeli poput XC40, C40, V60 i novi električni EX30. U Sjedinjenim Američkim Državama, Volvo ima tvornicu u Ridgevilleu, Južna Karolina. To je prva Volvo tvornica u SAD-u i ondje se proizvode modeli S60, EX90 te Polestar 3. U Kini, Volvo ima nekoliko tvornica: u Chengduu se proizvode modeli XC60, EX30 i EX90; u Daqingu modeli S90 i S90L; u Luqiaou (Taizhou) modeli XC40 i Polestar 2; a u Zhangjiakou se proizvode motori. U Maleziji, u Shah Alamu, nalazi se najstarija Volvo tvornica u Aziji. Ona opslužuje tržišta jugoistočne Azije i Tajvana te proizvodi modele S60, S90, V60, XC40, XC60, XC90 i EX30. U Indiji, u Bangaloreu, Volvo sklapa modele S90, XC60 i XC90 za domaće tržište.

Foto: Volvo

U Slovačkoj, u Košicama, u tijeku je izgradnja nove tvornice za električna vozila. Očekuje se da će početi s proizvodnjom 2026. godine, s kapacitetom do 250.000 vozila godišnje i otvaranjem više od 3.000 radnih mjesta. Gdje će se dogoditi otpuštanja nije navedeno, niti sugerirano.

Cijela auto industrija u problemima

Volvova otpuštanja nisu izoliran slučaj; cijela automobilska industrija suočava se s problemima na koje nude slična rješenja kao i Volvo. Audi planira smanjenje 7.500 radnih mjesta u Njemačkoj do 2029. kako bi time uštedio milijardu eura godišnje, Volkswagen je najavio smanjenje 35.000 radnih mjesta u Njemačkoj do 2030. kao dio plana "Future Volkswagen". Ford planira smanjenje 4.000 radnih mjesta u Europi do 2027., ponajviše u Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Tesla će smanjiti svoju globalnu radnu snagu za više od 10 posto.

Razloge za takvo stanje stvari prije svega treba tražiti u tranziciji na električna vozila, rastućim troškovima sirovina i nesigurnosti u tokovima globalne trgovine.

