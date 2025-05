Generaciji Z mijenjanje poslova nije problem: Bitno je što brže doći do novca

Gospodarska situacija trenutačno je nesigurna. Ipak, mnogi su mladi spremni napustiti svoj posao i potražiti novi. Među pripadnicima generacije Z, dakle onima koji su rođeni između 1997. i 2010., je to slučaj kod polovice njih. Oko deset posto ih već ima konkretne planove za promjenu radnog mjesta, piše Deutsche Welle.

To je pokazalo istraživanje instituta Forsa, provedeno po nalogu poslovne mreže Xing.

U ukupnoj populaciji taj je broj niži. Kod mladih se osobito promijenilo ono zbog čega žele promijeniti posao. Dugo vremena su tražili uravnoteženost između radnog i privatnog života. Danas mnogi kao razlog promjene radnog mjesta ne navode povoljnije uvjete nego bolje plaće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve je počelo s koronom

Sociolog Simon Schnetzer objašnjava kako je to povezano s krizama posljednjih pet godina. Kao voditelj istraživačkog projekta "Mladi u Njemačkoj", još od 2012. godine proučava kako mladi gledaju na zaposlenje i budućnost. Godinama je doista bilo tako da su zadovoljstvo na poslu i određeni osjećaj ispunjenosti bili najvažniji.

"No potaknuti prvo pandemijom koronavirusa, a zatim i snažnom inflacijom od 2022., mladi sve više osjećaju da to nije dovoljno", kaže Schnetzer. A ako se financijska nesigurnost snažno očituje u svakodnevici, to se onda odražava i na poslovne prioritete mladih. Od 2020. godine primjećuje da se novac kao čimbenik motivacije popeo na prvo mjesto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne radi se o tome da mladi odjednom žele postati bogatiji nego prije, kaže Schnetzer. "Sličan se razvoj dogodio i 2008., kada je financijska kriza izazvala gospodarski pad i mnogi su svoju budućnost smatrali ugroženom, nazivali su se čak i djecom krize", prisjeća se Schnetzer.

Tada kao i sada pokazalo se: "Kad novca nema dovoljno, on postaje najvažniji i to zbog zbog sigurnosti." Ostale potrebe postaju manje važne.

Nevezanost potiče spremnost na promjenu

"Općenito, mladi su oduvijek bili spremniji mijenjati radna mjesta nego njihovi stariji kolege", kaže i Ronja Ebeling, autorica knjige o generaciji Z. "To je naravno zato što su oni još uvijek u životnoj fazi u kojoj su još u potrazi za životnim planom. Dakle, u usporedbi s drugim generacijama, tu postoji određena lakoća u donošenju odluka.“

No, kako kaže Ebeling, činjenica da je sada financijski aspekt u prvome planu također je razumljiva. Unatoč visokoj inflaciji, početne plaće posljednjih godina nisu znatno porasle. "To znači da mladi doista imaju interes što brže i učinkovitije zarađivati više, kako bi i u pogledu inflacije i gospodarske krize mogli biti što stabilniji", kaže ova autorica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Perspektiva na tržištu rada

Da su mladi ljudi spremni mijenjati posao, ima veze i s načinom na koji su odrastali, kaže Rüdiger Maas iz Instituta za istraživanje generacija. Nisu odrasli samo u razdoblju relativnog blagostanja, nego su im i stalno poručivali da imaju dobre šanse na tržištu rada. "Trenutačno, zapravo, još uvijek svi pronađu posao", kaže on.

Jedan je razlog za to i činjenica da velik broj pripadnika generacije tzv. baby boomera upravo odlazi u mirovinu, dok je broj mladih koji dolaze znatno manji: na otprilike 3000 osoba koje svakog dana navrše 65 godina i time ostvare starosnu dob za odlazak u mirovinu, dolazi samo oko 1.800 osoba koje navrše 18 godina, kaže Maas. Njemačka, s druge strane, često nije dovoljno atraktivna za stručnjake iz inozemstva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Unatoč nesigurnosti pozitivan pogled na budućnost

Sveukupno, većina Nijemaca se ne boji za svoju poslovnu sigurnost. U istraživanju platforme Xing više od 90 posto ispitanika izjavilo je da ne očekuje otkaz u sljedećih godinu dana. Iako je prošle godine taj udio bio nešto viši, povjerenje u sigurnost posla ostaje visoko.

Za mlade pogled u budućnost ipak ima posebnu važnost pri razmišljanju o promjeni posla. Pritom ne gledaju samo na vlastito radno mjesto, već i na to kako je cijelo poduzeće pozicionirano, piše Deutsche Welle.

"Ako poslodavci na to ne mogu dati jasan odgovor ili se oslanjaju na istu strategiju kao i posljednjih 25 godina, tada mladi postaju skeptični", kaže Ebeling. "To onda ne zadovoljava njihov osjećaj za sigurnost, jer žele raditi kod poslodavca koji ima jasnu viziju o tome kako dalje u budućnosti."

Sigurnost u nesigurnim vremenima: činjenica je da se istodobno pojavljuje niz problema: klimatska kriza, ratovi i politička nesigurnost i da sve to brine mlade. Posao im tada treba pružiti osjećaj sigurnosti i to financijske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Tri Rektorove nagrade i praksa u CERN-u, za genijalca se bore najprestižnija svjetska sveučilišta