Svi žele ovaj posao: Ne radi se baš ništa, a zaradi se solidna lova

Bliži se Praznik rada, a mnogi Zagrepčani planiraju dan provesti u prirodi, uživajući u društvu obitelji i prijatelja. Mnogi će pripremati roštilj, no zbog očekivane gužve, oni koji žele zauzeti dobra mjesta na Jarunu ili Bundeku morat će doći rano ujutro.

Za one koji ne žele ili nemaju vremena rano dolaziti i rezervirati svoje mjesto, postoji opcija unajmljivanja osoba koje će to učiniti umjesto njih. Oni koji čuvaju mjesto za svoj trud obično traže određeni iznos novca.

Jedan je Zagrepčanin na Redditu objavio oglas u kojem traži nekoga koga bi platio da mu čuva mjesto ove godine:

Odmah stigle reakcije

"Zadnji put smo spušili mjesto za roštiljanje, pa me zanimalo znate li gdje se može naći nekog (i platiti) da čuva mjesto od ranog jutra do cca 8 ujutro, te koliko bi se tako nešto naplatilo?"

U komentarima je odmah dobio neke korisne savjete, a javili su mu se i zainteresirani sugrađani.

"Ak je za prvi maj, 8 ujutro je već i kasno zapravo. Mislim da ćes morati čuvati od barem 6. Prošlo ljeto bili na Bundeku, iza pola 7 više nije ništa bilo slobodno. Tak da nađi nekog studenta, srednjoškolca, daj mu neku ok lovu i to je to. Ili sam dođi tokom noći, uzmi stvari, vreću i spavaj", napisao mu je jedan korisnik u komentarima pa dodao: "Ne razmišljaj samo o Bundeku i Jarunu, ima i ok mjesta koja možda nisu toliko popularna, recimo na Savici uz nasip isto ima par klupica i roštilja. Nisu kućica pa ako je kiša neće biti praktično, ali isto super opcija".

Očekuje se kako bi cijena za čuvanje mjesta za roštiljanje ove godine mogla ići do 50 eura, s obzirom na to da se prethodnih godina nudilo i do 500 kuna.

