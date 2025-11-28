"Stefi, molim te javi se", napisala je na vratima zapečaćenog stana u Grazu majka nestale 32-godišnje Austrijanke Stefanie P., u čiju su se potragu uključili austrijski i slovenski detektivi.

Vizažisticu i influencericu obitelj traži već pet dana, nakon što je misteriozno nestala tijekom povratka iz izlaska u klubu u centru Graza. Navodno je kolegici javila da je sigurno stigla kući, no potom joj se izgubio svaki trag.

Dokazi koje je policija prikupila upućuju na to da je influencerica možda bila žrtva nasilnog zločina. Njezin bivši dečko, 31-godišnji Patrick M. uhićen je u Sloveniji nakon što je njegov crveni VW Golf zapaljen na parkiralištu kasina na autocesti, prenosi Heute.

Policiju je alarmirao fotograf nakon što se Stefanie nije pojavila na dogovoreno snimanju. Istraga ih je dovela do njezinog 31-godišnjeg bivšeg dečka.Par je, navodno, prekinuo prije samo nekoliko dana, a u prošlosti im je veza bila na klimavim nogama.

Nova uhićenja

Fritz Grunding iz austrijske regionalne policije potvrdio je za 24Ur da su u međuvremenu uhitili i ispitali još dvije osobe iz obitelji osumnjičenog Slovenca. Navodno je riječ o njegovom 57-godišnjem očuhu i 28-godišnjem bratu.

Slovenske vlasti odredile su pritvor bivšeg partneru nestale djevojke i odlučile ga izručiti austrijskim vlastima, no odluka još nije pravomoćna. Vjeruje se da bi izručen mogao biti u petak, no on i dalje šuti pred slovenskom policijom.

Austrijske i slovenske vlasti surađuju u istrazi, a najavljeno je da će mariborska policija pretražiti vrt i kuću bake osumnjičenika.

"Postoje naznake da je osumnjičenik nekoliko puta putovao u Sloveniju i izlazio iz nje. Stoga pretpostavljamo da bi nestala mogla biti u Sloveniji", dodao je Grundnig.

Osumnjičenik je, sumnja se, više puta prelazio slovensko-austrijsku granicu prije nego što je Stefanie nestala.

U nedjelju, nedugo nakon Stefaninog nestanka, susjeda je na stubištu srela osumnjičenog bivšeg dečka. "Vidjela sam ga kako silazi s ceradom preko ramena", navodno je rekla, što su prenijeli austrijski mediji.

Kronen Zeitung piše da je bivši dečko otvorio vrata policiji te da je imao tragove krvi na cipelama. Trenutno je u pritvoru u mariborskom istražnom zatvoru.

