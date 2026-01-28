'Putin' se pojavio u Bijeloj kući, objavljena fotografija: 'To dosad nisam vidjela'

Dosad nijednom izložena fotografija američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina pojavila se u jednom hodniku Bijele kuće i privukla pažnju novinara, javlja u srijedu portal RBC Ukraine.

Fotografija je osvanula u predvorju koje Zapadno krilo povezuje s predsjedničkom rezidencijom, a prikazuje dvojicu lidera kako poziraju tijekom samita održanog na Aljasci u kolovozu prošle godine.

Also something I noticed in a vestibule area that connects the West Wing to the residence that I hadn’t see before: a framed photo of Presidents Trump and Putin at their summer summit in Alaska. Lower photo is President Trump with one of his grandchildren. pic.twitter.com/jabUEmZyay — Elizabeth Landers (@ElizLanders) January 27, 2026

"Primijetila sam nešto što ranije nisam vidjela - uokvirenu fotografiju predsjednika Trumpa i Putina", objavila je na platformi X novinarka Elizabeth Landers. Novinarka dodaje da je ispod te fotografije izložena još jedna na kojoj se vide Trump i jedna od njegovih unuka.

Foto: Kent Nishimura - Pool Via Cnp/mega/the Mega Agency/profimedia

Samit na Aljasci

Podsjetimo, Putin i Trump 15. kolovoza sastali su se u vojnoj bazi na Aljasci. Pregovori su trajali više od tri sata i odvijali su se u nekoliko formata - "jedan na jedan" u Trumpovoj limuzini tijekom puta do glavnog mjesta sastanka, kao i u maloj grupi "tri na tri", piše ruska državna novinska agencija TASS.

U ruskoj delegaciji tada su se nalazili Putinov savjetnik Jurij Ušakov i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, dok su Sjedinjene Države predstavljali državni tajnik Marco Rubio i Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff.

Foto: Profimedia

Nakon sastanka, Putin je naglasio da je glavna tema samita bilo rješavanje situacije u Ukrajini, a potom je Trumpa pozvao u Moskvu. Američki predsjednik naveo je pak da su u razgovorima postigli napredak, ali nisu se složile oko svih stvari.

