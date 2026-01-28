FREEMAIL
OVO JE PRIVUKLO PAŽNJU

'Putin' se pojavio u Bijeloj kući, objavljena fotografija: 'To dosad nisam vidjela'

'Putin' se pojavio u Bijeloj kući, objavljena fotografija: 'To dosad nisam vidjela'
Foto: Alexander Shcherbak/zuma Press/profimedia

'Primijetila sam nešto što ranije nisam vidjela - uokvirenu fotografiju predsjednika Trumpa i Putina', objavila je na platformi X novinarka Elizabeth Landers

28.1.2026.
10:17
Erik Sečić
Alexander Shcherbak/zuma Press/profimedia
Dosad nijednom izložena fotografija američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina pojavila se u jednom hodniku Bijele kuće i privukla pažnju novinara, javlja u srijedu portal RBC Ukraine.

Fotografija je osvanula u predvorju koje Zapadno krilo povezuje s predsjedničkom rezidencijom, a prikazuje dvojicu lidera kako poziraju tijekom samita održanog na Aljasci u kolovozu prošle godine. 

"Primijetila sam nešto što ranije nisam vidjela - uokvirenu fotografiju predsjednika Trumpa i Putina", objavila je na platformi X novinarka Elizabeth Landers. Novinarka dodaje da je ispod te fotografije izložena još jedna na kojoj se vide Trump i jedna od njegovih unuka. 

'Putin' se pojavio u Bijeloj kući, objavljena fotografija: 'To dosad nisam vidjela'
Foto: Kent Nishimura - Pool Via Cnp/mega/the Mega Agency/profimedia

Samit na Aljasci 

Podsjetimo, Putin i Trump 15. kolovoza sastali su se u vojnoj bazi na Aljasci. Pregovori su trajali više od tri sata i odvijali su se u nekoliko formata - "jedan na jedan" u Trumpovoj limuzini tijekom puta do glavnog mjesta sastanka, kao i u maloj grupi "tri na tri", piše ruska državna novinska agencija TASS.  

U ruskoj delegaciji tada su se nalazili Putinov savjetnik Jurij Ušakov i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, dok su Sjedinjene Države predstavljali državni tajnik Marco Rubio i Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff

'Putin' se pojavio u Bijeloj kući, objavljena fotografija: 'To dosad nisam vidjela'
Foto: Profimedia

Nakon sastanka, Putin je naglasio da je glavna tema samita bilo rješavanje situacije u Ukrajini, a potom je Trumpa pozvao u Moskvu. Američki predsjednik naveo je pak da su u razgovorima postigli napredak, ali nisu se složile oko svih stvari. 

POGLEDAJTE VIDEO: Od Macronovih naočala do hvalospjeva Putinu i Xiju: Trump opet bez dlake na jeziku

Donald Trump, Vladimir Putin, Bijela Kuća
komentara
najčitanije
'Putin' se pojavio u Bijeloj kući, objavljena fotografija: 'To dosad nisam vidjela'