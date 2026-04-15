OBJAVIO FINANCIAL TIMES /

Procurile tajne iz vojnih dokumenata: Iran nabavio kineski špijunski satelit, evo što su bile mete

Procurile tajne iz vojnih dokumenata: Iran nabavio kineski špijunski satelit, evo što su bile mete
Foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Shutt/Shutterstock Editorial/Profimedia/Ilustracija

Iranski vojni zapovjednici usmjerili su satelit da prati glavne američke vojne lokacije, pišu novine

15.4.2026.
11:07
Hina
Iran je tajno nabavio kineski špijunski satelit, što je dalo Islamskoj Republici novu mogućnost ciljanja američkih vojnih baza diljem Bliskog istoka tijekom nedavnog rata, izvijestio je u srijedu Financial Times.

Satelit TEE-01B, koji je izgradila i lansirala kineska tvrtka Earth Eye Co, preuzele su Zračne snage Korpusa islamske revolucionarne garde krajem 2024. nakon što je lansiran u svemir iz Kine, navodi se u izvješću koje se poziva na tajne iranske vojne dokumente.

Iranski vojni zapovjednici usmjerili su satelit da prati glavne američke vojne lokacije, pišu novine, pozivajući se na vremenski označene popise koordinata, satelitske snimke i stručnu analizu.

Slike su snimljene u ožujku prije i nakon napada dronovima i raketama na te lokacije, navodi Financial Times.

SAD šuti

Reuters nije mogao potvrditi izvješće.

Bijela kuća, CIA, Pentagon, kinesko ministarstvo vanjskih poslova i ministarstvo obrane, Earth Eye Co i Emposat nisu odgovorili na zahtjeve Reutersa za komentar.

Kao dio sporazuma, iranske snage dobile su pristup komercijalnim zemaljskim stanicama kojima upravlja Emposat, pekinški pružatelj satelitskih usluga upravljanja i prijenosa podataka s mrežom koja se proteže diljem Azije, Latinske Amerike i drugih regija, prema izvješću.

Satelit je snimio slike zračne baze Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji 13., 14. i 15. ožujka, navodi Financial Times.

Dana 14. ožujka, američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su američki zrakoplovi u bazi pogođeni.

Prema izvješću, satelit je također pratio zračnu bazu Muwaffaq Salti u Jordanu i lokacije u blizini američke pomorske baze Pete flote u Manami, Bahrein, i zračne luke Erbil, Irak, otprilike u vrijeme napada iranskih snaga na objekte u tim područjima.

