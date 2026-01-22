Još jedna pobjeda Ursule von der Leyen

Na glasanju u četvrtak zastupnici su odbacili prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Europskoj komisiji, odnosno predsjednici Ursuli von der Leyen..

Prijedlog, koji je podnijela skupina Patrioti za Europu, odbijen je budući da je 390 zastupnika bilo protiv, 165 za, a 10 suzdržanih. Glasanju je prethodila plenarna rasprava s povjerenikom Marošem Šefčovičem u ponedjeljak 19. siječnja.

Klub zastupnika "Patrioti za Europu" podnio je prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Komisiji, osporavajući trgovinski sporazum između EU-a i Mercosura, koji su države članice odobrile 9. siječnja i potpisale 17. siječnja u Paragvaju.

U skladu s Poslovnikom Parlamenta prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Komisiji predsjedniku može podnijeti jedna desetina zastupnika u Parlamentu, tj. trenutačno 72 zastupnika u Europskom parlamentu. Glasanje se mora održati poimenično, a prijedlog se usvaja ako dobije dvotrećinsku većinu danih glasova koji ujedno predstavljaju većinu zastupnika u Parlamentu.

