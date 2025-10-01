Europski čelnici sastaju se nakon niza hibridnih napada: Jedan od prijedloga je 'zid dronova'

Čelnici Europske unije sastat će se u srijedu u Kopenhagenu na neformalnim razgovorima o obrani i ruskom ratu protiv Ukrajine, nakon što je niz upada u zračni prostor i pojavljivanja dronova izazvao nove sigurnosne probleme.

Očekuje se da će se rasprave usredotočiti na jačanje zajedničkih obrambenih kapaciteta EU-a, podršku istočnoeuropskim zemljama koje graniče s Rusijom i pružanje daljnje pomoći ratom razorenoj Ukrajini.

Prethodno planirani skup održava se nakon što je danska vlada ponovljenu pojavu dronova, koji su teško poremetili danski zračni promet, nazvala "hibridnim napadom".

Ranije u rujnu, tri ruska borbena zrakoplova ušla su u estonski zračni prostor, nakon što je veliki broj ruskih dronova prodro u poljski zračni prostor.

'Incidenti su oštar podsjetnik'

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, u pozivnom pismu čelnicima EU-a, opisao je incidente kao "oštar podsjetnik da moramo ubrzati i produbiti svoje napore".

Prijedlozi na stolu uključuju takozvani "zid dronova" za poboljšanje zračne obrane EU-a i kreditiranje Kijeva u vrijednosti od milijardi eura ruske imovine zamrznute unutar bloka.

Očekuje se da će čelnici također razgovarati o ambicijama Ukrajine za pristupanje EU-u.

EU se suočava s pritiskom da brzo djeluje, posebno nakon što se predanost Washingtona podršci Ukrajini i jačanju europske sigurnosne arhitekture činila neizvjesnom pod vodstvom američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Nakon rasprava u srijedu uslijedit će dvodnevni samit čelnika EU-a u Bruxellesu krajem mjeseca.

U četvrtak se očekuje da će deseci europskih čelnika u Kopenhagenu prisustvovati samitu takozvane Europske političke zajednice, foruma čiji je cilj promicati politički dijalog i suradnju izvan 27 članica EU-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Narušen danski zračni prostor treći put u jednom tjednu