Europski čelnici sastaju se nakon niza hibridnih napada: Jedan od prijedloga je 'zid dronova'
Prethodno planirani skup održava se nakon što je danska vlada ponovljenu pojavu dronova, koji su teško poremetili danski zračni promet
Čelnici Europske unije sastat će se u srijedu u Kopenhagenu na neformalnim razgovorima o obrani i ruskom ratu protiv Ukrajine, nakon što je niz upada u zračni prostor i pojavljivanja dronova izazvao nove sigurnosne probleme.
Očekuje se da će se rasprave usredotočiti na jačanje zajedničkih obrambenih kapaciteta EU-a, podršku istočnoeuropskim zemljama koje graniče s Rusijom i pružanje daljnje pomoći ratom razorenoj Ukrajini.
Ranije u rujnu, tri ruska borbena zrakoplova ušla su u estonski zračni prostor, nakon što je veliki broj ruskih dronova prodro u poljski zračni prostor.
'Incidenti su oštar podsjetnik'
Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, u pozivnom pismu čelnicima EU-a, opisao je incidente kao "oštar podsjetnik da moramo ubrzati i produbiti svoje napore".
Prijedlozi na stolu uključuju takozvani "zid dronova" za poboljšanje zračne obrane EU-a i kreditiranje Kijeva u vrijednosti od milijardi eura ruske imovine zamrznute unutar bloka.
Očekuje se da će čelnici također razgovarati o ambicijama Ukrajine za pristupanje EU-u.
EU se suočava s pritiskom da brzo djeluje, posebno nakon što se predanost Washingtona podršci Ukrajini i jačanju europske sigurnosne arhitekture činila neizvjesnom pod vodstvom američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Nakon rasprava u srijedu uslijedit će dvodnevni samit čelnika EU-a u Bruxellesu krajem mjeseca.
U četvrtak se očekuje da će deseci europskih čelnika u Kopenhagenu prisustvovati samitu takozvane Europske političke zajednice, foruma čiji je cilj promicati politički dijalog i suradnju izvan 27 članica EU-a.
