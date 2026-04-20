BAGATELA

Litra benzina 75 centi? Da, evo gdje vozači najmanje plaćaju gorivo u Europi

Litra benzina 75 centi? Da, evo gdje vozači najmanje plaćaju gorivo u Europi
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija

20.4.2026.
8:15
Dunja Stanković
Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija
Najniže cijene goriva među europskim državama u travnju imala je Rusija, gdje su vozači u prosjeku plaćali 75 centi za litru 95 oktanskog benzina, a slijedi Bjelorusija s cijenom od 0,80 eura po listi. Nešto skuplje gorivo je u Turskoj gdje se za litru mora izdvojiti u prosjeku 1,19 eura, pokazuje infografika PIXSELL-a. 

U sredini ljestvice je Sjeverna Makedonija s cijenom od 1,33 eura po listi i Malta s 1,34 eura. 

Među državama s nešto višim, ali još uvijek relativno niskim cijenama su Poljska s 1,44 eura i Ukrajina s 1,47 eura po litri. 

Foto: Marko Picek/PIXSELL

Rastu cijene nafte

A nakon oštrog pada prošloga tjedna, cijene nafte su u ponedjeljak ponovno snažno porasle zbog rasta napetosti u Hormuškom tjesnacu jer su američki marinci zarobili brod pod iranskom zastavom.

Ministar gospodarstva Ane Šušnjar i premijer Andrej Plenković prošloga su tjedna najavili pojeftinjenje goriva u Hrvatskoj. 

RTL Danas je prvi objavio procjene, prema kojima bi cijene od utorka trebale biti: 

  • Eurosuper: 1,64 eura po litri (pojeftinjenje od dva centa)
  • Eurodizel: 1,80 eura po litri (pojeftinjenje od 5 centi)
  • Plavi dizel: 1,30 euro po litri (pojeftinjenje od 6 centi).

U ponedjeljak se očekuje sjednica Vlade kada bi trebalo biti konačno objavljeno što će vozače dočekati na benzinskim crpkama od idućeg dana. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su nove cijene goriva od idućeg utorka: Znamo i koji su idući potezi Vlade

Nove Cijene GorivaCijene GorivaCijena DizelaCijena BenzinaPlavi Dizel
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
