Litra benzina 75 centi? Da, evo gdje vozači najmanje plaćaju gorivo u Europi

Najniže cijene goriva među europskim državama u travnju imala je Rusija, gdje su vozači u prosjeku plaćali 75 centi za litru 95 oktanskog benzina, a slijedi Bjelorusija s cijenom od 0,80 eura po listi. Nešto skuplje gorivo je u Turskoj gdje se za litru mora izdvojiti u prosjeku 1,19 eura, pokazuje infografika PIXSELL-a.

U sredini ljestvice je Sjeverna Makedonija s cijenom od 1,33 eura po listi i Malta s 1,34 eura.

Među državama s nešto višim, ali još uvijek relativno niskim cijenama su Poljska s 1,44 eura i Ukrajina s 1,47 eura po litri.

Rastu cijene nafte

A nakon oštrog pada prošloga tjedna, cijene nafte su u ponedjeljak ponovno snažno porasle zbog rasta napetosti u Hormuškom tjesnacu jer su američki marinci zarobili brod pod iranskom zastavom.

Ministar gospodarstva Ane Šušnjar i premijer Andrej Plenković prošloga su tjedna najavili pojeftinjenje goriva u Hrvatskoj.

RTL Danas je prvi objavio procjene, prema kojima bi cijene od utorka trebale biti:

Eurosuper: 1,64 eura po litri (pojeftinjenje od dva centa)

Eurodizel: 1,80 eura po litri (pojeftinjenje od 5 centi)

Plavi dizel: 1,30 euro po litri (pojeftinjenje od 6 centi).

U ponedjeljak se očekuje sjednica Vlade kada bi trebalo biti konačno objavljeno što će vozače dočekati na benzinskim crpkama od idućeg dana.

