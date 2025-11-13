EU udara na Google: Bruxelles sumnja da tech div guši izdavače u pretraživanju

Europska komisija danas je službeno pokrenula postupak kako bi procijenila primjenjuje li Google poštene, razumne i nediskriminirajuće uvjete pristupa internetskim stranicama izdavača na Google Searchu, što je obveza u skladu s Aktom o digitalnim tržištima.

"Danas poduzimamo mjere kako bismo osigurali da digitalni nadzornici pristupa ne ograniče nepošteno poduzeća koja se oslanjaju na njih u promicanju vlastitih proizvoda i usluga. Zabrinuti smo da Googleove politike ne dopuštaju da se prema izdavačima vijesti postupa na pošten, razuman i nediskriminirajući način u rezultatima pretraživanja. Istražit ćemo kako bismo osigurali da izdavači vijesti ne gube važne prihode u teškim vremenima za industriju i kako bismo osigurali da Google poštuje Akt o digitalnim tržištima", rekla je Teresa Ribera, izvršna potpredsjednica za čistu, pravednu i konkurentnu tranziciju.

Komisijin rad na praćenju pokazao je da Google, na temelju svoje "politike zloupotrebe ugleda internetskih stranica", degradira informativne medije i internetske stranice drugih izdavača te njihov sadržaj u rezultatima pretraživanja na Googleu ako te internetske stranice uključuju sadržaj komercijalnih partnera.

Sloboda izdavača

Prema Googleu, ova politika ima za cilj rješavanje praksi koje su navodno namijenjene manipuliranju rangiranjem u rezultatima pretraživanja.

Istraga Komisije posebno je usmjerena na Googleovu "politiku zlouporabe ugleda internetskih stranica” i na to kako se ta politika primjenjuje na izdavače. Čini se da ta politika izravno utječe na zajednički i legitiman način na koji izdavači mogu unovčiti svoje internetske stranice i sadržaj.

Stoga Komisija istražuje može li Alphabetovo rušenje internetskih stranica i sadržaja izdavača u Google pretraživanju utjecati na slobodu izdavača da zakonito posluju, uvode inovacije i surađuju s pružateljima sadržaja treće strane. Pokretanjem postupka ne prejudicira se utvrđenje neusklađenosti. U njemu se samo navodi da će Komisija nastaviti s postupkom.

Sljedeći koraci

Ako Komisija pronađe dokaze o neusklađenosti, obavijestit će Alphabet o svojim preliminarnim nalazima i objasniti mjere koje razmatra poduzeti ili koje bi Alphabet trebao poduzeti kako bi učinkovito otklonio zabrinutost Komisije.

Komisija će nastojati zaključiti ispitni postupak u roku od 12 mjeseci od pokretanja postupka. U slučaju povrede Komisija može izreći novčane kazne u iznosu do 10 posto ukupnog prometa društva na svjetskoj razini. Takve novčane kazne mogu iznositi do 20 posto u slučaju ponovljenog kršenja.

Nadalje, u slučaju sustavnih povreda Komisija može donijeti i dodatne korektivne mjere, kao što je obveza nadzornika pristupa da proda poduzeće ili njegove dijelove ili zabrana nadzorniku pristupa da preuzme dodatne usluge povezane sa sustavnom neusklađenošću.

Osnovne informacije

Aktom o digitalnim tržištima nastoje se osigurati pravedna tržišta neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru. Njome se reguliraju nadzornici pristupa, odnosno velike digitalne platforme koje pružaju važnu točku pristupa između poslovnih korisnika i potrošača, čiji im položaj može omogućiti da stvore usko grlo u digitalnom gospodarstvu.

Komisija je 6. rujna 2023. Alphabetovu internetsku tražilicu Google Search odredila kao osnovnu uslugu platforme u skladu s Aktom o digitalnim tržištima. Alphabet je morao u potpunosti ispuniti sve obveze iz Akta o digitalnim tržištima za svoju internetsku tražilicu Google Search do 7. ožujka 2024.

Današnje pokretanje postupka protiv Alphabeta posljedica je zabrinutosti da Alphabet možda neće poštovati obveze iz članka 6. stavka 12. Akta o digitalnim tržištima i članka 6. stavka 5. Akta o digitalnim tržištima u pogledu primjene transparentnih, poštenih i nediskriminirajućih uvjeta na rangiranje Google Searcha.

"Aktom o digitalnim tržištima osiguravaju se pravednija tržišta i inovacije u EU-u za poduzeća i potrošače. Abeceda mora biti u skladu s obvezama da izdavačima omogući poštene, razumne i nediskriminirajuće opće uvjete pristupa Google pretraživanju. Cilj je naše ciljane istrage zaštititi financiranje izdavača, njihovu slobodu poduzetništva te, u konačnici, medijski pluralizam i našu demokraciju", rekla je Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju.

