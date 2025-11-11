Provjerite svoje novčanike: Od sutra u Hrvatskoj ne možete koristiti ove kartice

Zagrebačka banka obavijestila je svoje korisnike da od srijede, 12. studenog, više neće moći koristiti svoje postojeće Visa kartice.

Svojim su klijentima tijekom 2024. godine na kućne adrese dostavili nove Mastercard kartice, kao zamjenu za postojeće Visa kartice.

Odluka o novim karticama donesena je zbog usklađivanja s globalnim trendovima u bankarskom sektoru te zbog poboljšanja sigurnosti i korisničkog iskustva.

Nove je kartice potrebno aktivirati

"Kako biste i dalje nesmetano obavljali kupnje i razna plaćanja na prodajnim mjestima, potrebno je aktivirati Mastercard kartice koje ste primili kao zamjenu za Visa karticu", poručili su iz banke.

Klijenti svoje nove kartice mogu aktivirati na bankomatima Zagrebačke banke, putem internetskog ili mobilnog bankarstva te u poslovnicama banke.

