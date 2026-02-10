EU plan borbe protiv cyberbullyinga: aplikacija za pomoć žrtvama i stroža digitalna pravila

Komisija pokrenula je Akcijski plan za borbu protiv kibernetičkog zlostavljanja kako bi zaštitila mlade na internetu.

Akcijskim planom nastoji se zaštititi mentalno zdravlje djece i tinejdžera na internetu u EU-u.

Plan se temelji na uvođenju aplikacije na razini EU-a na kojoj žrtve zlostavljanja na internetu mogu lako dobiti pomoć, koordinaciji nacionalnih pristupa suzbijanju štetnog ponašanja na internetu i sprečavanju zlostavljanja na internetu poticanjem boljih i sigurnijih digitalnih praksi.

U dokumentu Akcijskoj plana objavljenim na stranicama Europske komisije, istaknuli su kako je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen navela kako digitalna transformacija radikalno je promijenila društvo.

"Ona nudi ogromne mogućnosti za djecu i mlade da razviju svoje vještine i kreativnost. Danas 97% mladih u EU svakodnevno koristi internet, a za mlade u dobi između 15 i 24 godine glavni izvor informacija su platforme društvenih medija (65%). Zajedno s alatima umjetne inteligencije, videoigrama, aplikacijama za razmjenu poruka i online zajednicama, oni se povezuju i angažiraju. Ali te platforme također dolaze s rizicima: izloženost online predatorima, poticanje samoozljeđivanja, algoritmi koji izazivaju ovisnost, opasni online izazovi i kibernetičko nasilje", rekla je von der Leyen.

Dodala je da su temeljna prava, uključujući dječja prava, ključna za vrijednosti EU-a i da se moraju poštivati ​​i online i offline.

"Djeca i mladi imaju pravo sigurno tražiti informacije, učiti, biti povezani i postati angažirani članovi društva. Slobode i mogućnosti digitalnog svijeta stoga moraju biti usklađene s našom odlučnošću da zaštitimo i osnažimo djecu i mlade. Obećanje digitalnog doba ne smije se potkopavati ponašanjem koje ponižava, isključuje ili šteti. Kibernetičko nasilje narušava povjerenje i šteti samopoštovanju. Isključuje ljude i ograničava njihov potencijal. Potkopava našu zajedničku ambiciju živahne, uključive, digitalne Europe za našu djecu i mlade", rekla je čelnica Europske komisije.

Eu već ima alat - Zakon o digitalnim uslugama (DSA), predsjednica Komisije je zatražila i stručni savjet o dobnim ograničenjima ua pristup društvenim mrežama u Europi, a preporuke se očekuju do ljeta 2026. Više o svemu pročitajte OVDJE.

