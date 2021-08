U travnju 2020., pred početak globalne pandemije, Felix Kartte radio je u 14-satnim smjenama kao službenik za politiku EU-a, trudeći se nadzirati hrpu dezinformacija povezanih s koronavirusom. Članci u kojima se tvrdilo da je pandemija prijevara, da je uzrokovana 5G mrežom, da se može izliječiti hidroksiklorokinom ili alternativnom medicinom pojavljivali su su posvuda kao dio 'infodemije', piše Guardian.

Kartte i kolege u StratComu, odjelu za stratešku komunikaciju diplomatske službe EU-a, mogli su, kako kažu, otkriti obrasce dezinformacija koje su se širile Europom na nekoliko jezika s osobama koje negiraju Covid i antivaksera povezanih s Rusijom te u manjoj mjeri s Kinom.

Završno izvješće ublaženo zbog Kine

Kartte i kolege stvorili su bazu podataka o tome i napisali interna izvješća. No, problemi su nastali kada su iznijeli procjenu o tome da Kina gura te lažne narative kako bi odbacila svoju krivicu za pandemiju. Vjerujući da će izvješće biti objavljeno, Kartte je bio iznenađen kada je ured Josepa Borrella, visokog predstavnika EU za vanjsku politiku, stavio izvješće na čekanje objavu i zatražio njegovu korekciju. U dokumentu koji je na kraju objavljen čini se da su kritike na račun Kine bile ublažene, piše Guardian. Kartte kaže kako je ogorčen zbog toga.

"Naš je posao bio izvijestiti građane EU o pokušajima autoritarnih država da ih prevare i manipuliraju njima. Uvijek sam vjerovao da bi naše analize trebale biti što objektivnije i transparentnije", kazao je.

Kad je izvorno izvješće 'procurilo' u javnost, odjel je bio optužen za popuštanje pod pritiskom Pekinga. Borrell je, pritisnut pitanjima zastupnika u Europskom parlamentu sve to odbacio i optužio jednog službenika za 'curenje informacija'. Iako nije spominjao imena, mnogi su shvatili kako misli na Moniku Richter, češku analitičarku i jednu od suautorica izvješća.

Neodlučnost EU birokrata osnažila antivaksere

Ta je epizoda razotkrila duboke napetosti oko pokušaja da se zaustavi plima lažnih informacija i teorija zavjere. Više od godinu dana kasnije EU ostaje na udaru kritika zbog neuspjeha u provođenju vjerodostojnog odgovora na širenje dezinformacija, što se pokazalo velikom prijetnjom globalnom upravljanju pandemijom, uključujući i poticanje sumnje spram cjepiva. U međuvremenu su i Kartte i Richter napustili diplomatsku službu u EU, ali su o tome odlučili govoriti za Guardian.

Ukratko, njihova jedinica za borbu protiv dezinformacija bila je suočena i s birokratskim strukturama unutar EU koje su nesklone političkim rizicima. To je, kažu, omogućilo širenje štetnog antivakserskog raspoloženja diljem Europe.

"Odgovor EU… ostavlja otvoreno polje dezinformacijama protiv cjepiva, potiče pokret osporavatelja Covida i sije nepovjerenje u javne zdravstvene ustanove. Sve je to djelomično samozatajno", kaže Nathalie Vogel, viša analitičarka u Kremlin Watchu, organizaciji koja prati ruske dezinformacije.

Samo šest ljudi radi na projektu 'EU vs Disinfo'

U Bruxellesu tim analitičara sustavno pretražuje internet tragajući za tekstovima čiji je cilj utjecati na europsko javno mnijenje. Oni provjeravaju sve što izaziva sumnje. Materijal identificiran kao lažan ili obmanjujući bilježi se u javno dostupnoj bazi podataka. Ova operacija datira još iz 2015. godine kada je nakon ruske okupacije Krima EU uspostavila jedinicu unutar StratComa posvećenu suzbijanju ruske propagande. Njezin glavni alat je 'EU vs Disinfo' - projekt čiji je cilj dokumentiranje i javno opovrgavanje teorija zavjere i zavaravajućih sadržaja iz izvora povezanih s Rusijom.

Jakub Kalensky, koji je od 2015. do 2018. bio glavni analitičar EU za dezinformacije prisjeća se kako je isprva radio uglavnom sam ili uz pomoć volontera, provodio sate i sate, čak i vikendom, u potrazi za lažnim informacijama. Svakodnevno su nailazili na desetke takvih tekstova. Nakon trovanja bivšeg ruskog agenta Sergeja Skripalja u Salisburyju 2018. godine, tim je dobio veća novčana sredstva, a iste godine EU je uspostavila sustav za brzo upozoravanje na dezinformacije. Ta radna skupina sada zapošljava 16 ljudi i ima godišnji proračun od nekoliko milijuna eura. Šest ljudi radi isključivo na projektu 'EU vs Disinfo'. No, veličinu i doseg operacije umanjuje saznanje da su značajno veća financijska sredstva na raspolaganju onima koji plasiraju dezinformacije kako bi potkopali EU.

'U Kremlju bi pali na guzicu od smijeha da vide kako radimo'

Ruski provladini mediji navodno imaju zajednički godišnji proračun od oko 2,8 milijardi dolara. Primjerice, kampanja s ciljem promicanja cjepiva Sputnik V i potkopavanja povjerenja javnosti u Europsku agenciju za lijekove ubrzana je ovog proljeća uz zajedničko uključivanje ruskih državnih tijela, državnih tvrtki i državnih medija, priopćila je EU u travnju.

"Oskudni resursi radne skupine EU znače da se samo mogu nadati osvajanju vrha ledenog brijega", kaže Kalensky.

"Znali smo reći da bi u Kremlju pali na gizicu od smijeha kada bi vidjeli koliko nas radi ovdje i u kojim uvjetima", dodaje Monika Richter za Guardian.

Angažirali su i tri osobe koje govore mandarinski

Do pandemije Covida¸ nije bilo praćenja lažnih priča koje potječu iz zemalja EU ili su povezane s drugim zemljama osim Rusije. Donedavno je, primjerice, samo dvoje ljudi u toj radnoj skupini radilo na kineskim dezinformacijama. Richter vjeruje da je ograničena usredotočenost EU-a na Rusiju "utjecala na legitimnost projekta".

S druge strane, glasnogovornik EU za vanjske poslove Peter Stano kaže da je " najveći broj otkrivenih slučajeva dezinformacija u vezi s pandemijom dolazi od aktera povezanih s Rusijom." Ipak, Borrell je u ožujku ove godine priznao da EU nema ovlasti ili resurse za praćenje rastuće prijetnje od kampanja pokrenutih tijekom pandemije. Rekao je da su "hibridne" taktike usmjerene na javno mnijenje i kritičnu infrastrukturu EU sve veća prijetnja "demokratskim vrijednostima" EU. Stano je kazao da sada imaju tri govornika mandarinskog jezika koji rade u strateškim komunikacijama EU te da je u planu zapošljavanje još njih. Osim toga, budući da odluke zajednički donose svih 27 vlada zemlja članica EU, Guardian ističe kako neke od njih nisu sklone sukobu s Moskvom i razotkrivanje veza između vanjskih aktera i domaćih teoretičara zavjere o cjepivima i covidu.

Lažna vijest koja je otvorila vrata infodemiji

Početkom travnja 2020. godine neki američki mediji su izvijestili da je na Tajlandu zaplijenjena pošiljka maski koja je bila namijenjena Njemačkoj, ali je preusmjerena u SAD. Američki dužnosnici smjesta su tu vijest osudili kao lažnu, ali u vrijeme kada je nabavka oskudnih zaliha zaštitnih maski bila preokupacija javnih zdravstvenih službi, njemački su dužnosnici optužili Trumpovu administraciju za "moderno piratstvo".

Vjeruje se da je neuspjeh EU u snažnom i brzom opovrgavanju te informacije, koja je izgledala sračunato da zabije klin između EU i SAD, otvorio vrata infodemiji. Neutemeljene vijesti o zaplijeni maski pojavile su se potom i u Italiji, Njemačkoj, Grčkoj i Francuskoj. Takve su vijetsi počele se širiti brzinom virusa, a europske institucije nisu uspjele reagirati na odgovarajući način. Prema Richter, EU se radije oslonila na uklanjanje lažnih infirmacija s platformi društvenih medija.

"Institucija je izuzetno otporna na suočavanje s dezinformacijama kao prijetnjom nacionalnoj sigurnosti. Žele taj problem depolitizirati i tretirati ga kao tehnološki problem koji ne zadire u pitanje autoritarnih utjecaja u Europi", kaže Monika Richter.

Mnoge vlade nisu bile zainteresirane za tu borbu

Glasnogovornik EU za vanjske poslove Stano smatra da se takvim kritikama pogrešno tumači uloga EU.

"Naš glavni zadatak je razotkriti informacije iz otvorenih izvora, a mi to činimo vrlo transparentno i vidljivo. Bitka se vodi prvenstveno u pojedinim zemljama, na njihovim jezicima, u njihovom nacionalnom kontekstu", rekao je.

No, u svom izvješću iz lipnja Revizorski sud optužio je vlade EU -a da nisu uspjele niti pozvati tehnološke tvrtke na odgovornost, niti su učinile dovoljno u pogledu dokaza koje pozivaju stručnjaci EU -a. Projekt 'EU vs. Disinfo' bio je "ključan u podizanju svijesti o ruskim dezinformacijama", ali vlade EU nisu koristile sustav u potpunosti kako bi otjerale “ozbiljnu prijetnju” koju predstavlja zlonamjerna manipulacija europskim javnim mnijenjem.

'Mi bi igrali šah dok nas udaraju u lice'

Bivši zaposlenici smatraju da su radnu grupu potkopali i dužnosnici za koje tvrde da će radije ublažiti sadržaj izvješća nego riskirati diplomatski sukob. Richter tvrdi da su izvješća često podložna političkom uređivanju od strane visokih dužnosnika EU, dok neki smatraju da je njihov rad "neugodan" za EU. Stano je porekao da visoki dužnosnici uređuju izvješća, ali napominje kako je uobičajena praksa da se nacrti distribuiraju prije objavljivanja konačnih verzija.

"Nisu objavljeni svi slučajevi i incidenti koje smo pokušavali istaknuti i izazvati uzbunu", rekao je Kalensky.

On ipak zadržava vjeru u tu radnu skupinu i kaže kako bi joj trebalo dati više sredstava i proširiti joj mandat za praćenje kineskih kampanja.

"Vodimo rat u kojem ne znamo koliko tenkova i aviona ima neprijatelj. Ponekad kažem kako bi mi igrali šah dok nas udaraju u lice", rekao je Kalensky.