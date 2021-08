Facebook je objavio kako je uklonio stotine profila koji se dovode u vezu s misterioznom ruskom marketinškom agencijom koja je influencerima plaćala za širenje laži o cjepivima protiv Covida-19. Na meti su ponajviše bili Pfizer i AstraZeneca.

U jednoj od najvećih mreža za širenje "fake newsa" bilo je 65 Facebook i 243 Instagram profila. Njihov trag vodio je upravo do tvrtke Fazze koja je "prljavi posao" obavljala za zasad nepoznatog klijenta, piše Guardian.

Preko lažnih profila širile su se razne dezinformacije o sigurnosti cjepiva. Jedna od njih, primjerice, glasila je da cjepivo AstarZeneca ljude pretvara u čimpanze. Objave su ponajprije ciljale korisnike iz Indije, Južne Amerike te, u nešto manjoj mjeri, SAD-a.

Novac za dijeljenje sadržaja

Iako Rusija aktivno promovira svoje cjepivo Sputnjik V, predstavnici Facebooka zasad nisu željeli spekulirati o mogućoj umiješanosti ruskih vlasti u blaćenje zapadnih cjepiva.

Nepoznati predstavnici sporne Fazze mreže kontaktirali su i influencere u raznim zemljama ponudivši im novac u zamjenu za dijeljenje sadržaja s njihovih profila, što su potvrdili i neki influenceri iz Njemačke i Francuske. Unatoč velikoj mreži i novčanim ponudama, Fazze mreža svojim objavama nije uspjela doći do većeg broja korisnika. Facebook navodi da si neki stvarno i podijelili objave, ali su ih obrisali kad su detalji o mreži Fazze počeli curiti u javnost.

"Iako je sve ispalo traljavo i iako su neke objave imale svega po jednu reakciju, ovo je bilo ozbiljno organizirano", rekao je Nathaniel Gleicher, Facebookov čelnik za sigurnost.

'Previše crvenih upozorenja'

Francuski YouTuber Leo Grasset kaže da su ga Rusi kontaktirali i tražili da snimi video dužine od 45 sekundi do minute, u kojem će kritizirati Pfozerovu (ne)moralnost. Kada je Grasset upitao Fazze da kažu ime klijenta za kojeg to rade, oni su to odbili učiniti. YouTuber je ponudu odbio i detalje o njoj odlučio objaviti.

"Previše je tu bilo crvenih upozorenja. Odlučio sam da neću objaviti ništa što su od mene tražili", objasnio je.