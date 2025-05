Prijeti lančana reakcija: Erupcija vulkana izazvat će međunarodni kaos

Vulkan na Aljasci mogao bi erumpirati u bilo kojem trenutku, a kada se to dogodi, pokrenut će lančanu reakciju koja će uzrokovati međunarodni kaos, piše Daily Mail.

Vulkan Mount Spurr je visok 3370 metara koji se nalazi oko 128 kilometara od najgušće naseljenog grada Aljaske, Anchoragea, u kojem živi gotovo 300.000 stanovnika.

Stanovnici grada već se pripremaju za moguću erupciju, za koju stručnjaci kažu da bi se mogla dogoditi za nekoliko tjedana ili mjeseci, ali neće biti jedini koji će biti pogođeni ovim eksplozivnim događajem.

Ogroman oblak pepela koji bi se uzdizao 15.000 metara u zrak prisilio bi na zatvaranje međunarodna čvorišta poput Međunarodne zračne luke Ted Stevens Anchorage (ANC) i potencijalno Međunarodne zračne luke Fairbanks (FAI).

Domino efekt

Zaustavljanje svih dolaznih i odlaznih letova na tim zračnim lukama moglo bi imati domino efekt diljem zemlje, što bi rezultiralo kašnjenjima i otkazivanjem letova, pa čak i poremećajem globalnog lanca opskrbe.

Stotine aviona dnevno prelijeću Anchorage i Fairbanks, ali to ne bi utjecalo samo na putničke letove. ANC je četvrta najprometnija teretna zračna luka na svijetu, s više od 8000 teretnih letova koji prolaze svaki mjesec.

Posljednji put kada je Mount Spurr erumptirao 1992. godine, ANC je bio zatvoren 20 sati dok je oblak pepela visio nad Anchorageom. Zamračilo je nebo usred dana i na kraju se po gradu nataložilo pepela debljine oko 2,5 cm.

Stručnjaci koji prate aktivnost vulkana sada upozoravaju da bi vulkan ponovno mogao erumpirati. U utorak ujutro objavljenom izvještaju Opservatorija vulkana Aljaske (AVO), stručnjaci su rekli da se nastavljaju nemiri na planini Spurr, s "čestim malim vulkanskim potresima" otkrivenim ispod vulkana tijekom proteklog dana.

Značajna opasnost za avione

Kada Mount Spurr erumpira, nastali oblak pepela bit će značajna opasnost za avione jer su čestice vrlo abrazivne.

Let kroz oblak pepela može brzo oštetiti vjetrobranska stakla, površine trupa, lopatice ventilatora kompresora, pa čak i ugasiti motor aviona. Čestice pepela također mogu uzrokovati kvar kritičnih navigacijskih i operativnih instrumenata.

Sve to znači da je izuzetno opasno letjeti avionom dok se u blizini događa vulkanska erupcija. Dakle, sve zračne luke u područjima pogođenim oblakom pepela morat će se zatvoriti. ANC je savršeno pozicioniran za tranzit tereta između Azije i Sjeverne Amerike, zbog čega je glavno teretno čvorište.

Čak i umjereni poremećaji u ovoj zračnoj luci mogu odgoditi teretne pošiljke, e-trgovinu i isporuke proizvodnim proizvodima. Potpuno zatvaranje bi sve ovo dovelo do naglog zastoja.

Što se tiče putničkih letova, i ANC i FAI su također ključni za polarne i pacifičke zračne rute. Letovi između Sjeverne Amerike i Azije ili SAD-a i Europe ponekad se oslanjaju na te zračne luke za preusmjeravanje, dopunjavanje goriva ili prisilna slijetanja.

Njihovo zatvaranje prisililo bi dolazne putničke letove na preusmjeravanje, što bi rezultiralo duljim trajanjem leta i zagušenjem na alternativnim zračnim lukama. Svi odlazni letovi s tih zračnih luka bit će prizemljeni dok se oblak pepela ne raziđe, što bi moglo potrajati satima ili danima, ovisno o tome koliko dugo traje erupcija.

Mount Spurr ima potencijal ometati putovanja i logistiku tereta, što bi rezultiralo poremećajima koji se protežu daleko izvan aljaške granice. Ako Spurr ponovno eksplodira, događaj bi "bio eksplozivan", rekao je Matt Haney, znanstvenik zadužen za vulkanski opservatorij Aljaske (AVO), prethodno za Daily Mail, dodajući da bi vjerojatno izgledalo slično posljednjoj erupciji vulkana Mount Spurr 1992. godine.