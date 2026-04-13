Skandal u SAD-u: Favorit za guvernera Kalifornije odustao od utrke nakon jezivih optužbi za silovanje

Američki kongresnik Eric Swalwell povukao se iz utrke za guvernera Kalifornije nakon rastućeg pritiska javnosti i stranačkih kolega zbog optužbi za seksualno uznemiravanje.

Četiri žene optužile su Swalwella za uznemiravanje i silovanje, što je on demantirao i najavio da će se protiv optužbi braniti činjenicama.

"Obustavljam svoju kampanju za guvernera. Duboko se ispričavam svojoj obitelji, osoblju i pristašama zbog pogrešaka koje sam učinio u prošlosti. Borit ću se protiv ovih ozbiljnih i lažnih optužbi, ali to je moja osobna borba, a ne borba za kampanju", poručio je Swalwell, koji je bio jedan od favorita u utrci za guvernera.

Jezivi detalji optužbi

Optužbe za seksualno uznemiravanje počele su objavom u listu San Francisco Chronicle, gdje je bivša Swalwellova zaposlenica iznijela jezive detalje uznemiravanja. Istaknula je da je maltretiranje započelo odmah nakon zapošljavanja.

Najteži dio optužbi odnosi se na incident iz 2019. godine kada se probudila gola u Swalwellovoj sobi, bez sjećanja o cijeloj prošloj večeri.

Sličan incident odvio se pet godina kasnije na jednoj gala večeri. Bivša zaposlenica se prisjetila kako ga je te večeri odgurivala i govorila mu 'ne' nakon njegovih nasrtaja. Idućeg se jutra, navodi, ponovno probudila s modricama po tijelu.

Njezine navode potkrepljuju poruke poslane prijateljima u to vrijeme te svjedočanstvo bivšeg partnera. Ubrzo nakon prve objave, CNN je izvijestio o još tri žene s istim ili sličnim optužbama.

Gubitak potpore

Reakcija demokratskog vrha bila je munjevita. Unutar samo nekoliko sati Swalwell je izgubio ključnu podršku i najavio da se povlači u privatnost kako bi se posvetio supruzi i djeci. Njegov pravni tim već je poslao pisma pred tužbu dvjema ženama koje su iznijele optužbe.

"Gotovo 20 godina služim javnosti, kao tužitelj i kongresnik te sam uvijek štitio žene. Branit ću se činjenicama i, gdje bude potrebno, pokrenuti pravne korake. Moj fokus u nadolazećim danima bit će na obitelji i obrani naših desetljeća službe protiv ovih laži", poručio je Swalwell.

