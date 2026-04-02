STANARI UZNEMIRENI /

Eksplozija u cik zore, dvije bombe bačene na teretanu. I nedavno je bila na meti...

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Krajem ožujka na istu teretanu je također bačena eksplozivna naprava

2.4.2026.
8:34
Dunja Stanković
Nova eksplozija uznemirila je stanovnike Zemuna u Srbiji kada su u cik zore na teretanu bačene dvije bombe. Riječ je o istom objektu gdje je i prije desetak dana aktivirana eksplozivna naprava.

U eksploziji oko tri sata ujutro nije bilo ozlijeđenih, navodi Telegraf koji doznaje da se radi o teretani Energym koja je na meti napadača bila i 23. ožujka. Jutrošnji napad, pišu srpski mediji, ukazuje da je ovaj sportski objekt očito planirana meta. 

Iako nije bilo stradalih, stanari okolnih zgrada uznemireni su. 

Pripadnici tamošnjeg MUP-a, forenzičari i inspektori su izašli na teret, a policija je blokirala taj dio grada. Upravo bi im snimke nadzornih kamera na teretani i obližnjim zgradama mogli pomoći u identifikaciji počinitelja koji stoje iza ovog zločina.  

Policija radi na utvrđivanju motiva, a o svemu je obaviješteno Više javno tužiteljstvo u Beogradu koje rukovodi istragom. 

