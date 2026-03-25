Ekshumacija šokirala istražitelje! Tražili 14 tijela, a pronašli 32: 'Bili su naslagani u vrećama'

U zapadnom kenijskom gradu Kerichu iz masovne grobnice ekshumirana su oko 32 tijela, većinom djece, dok se istraga o ovom slučaju nastavlja. Ekshumacija je provedena nakon što je policija dobila sudski nalog za iskopavanje 14 tijela za koja se prvotno vjerovalo da su ondje pokopana.

Državni patolog Richard Njoroge izjavio je da je ono što su pronašli "prilično neobično", navodeći kako su tijela bila naslagana u vrećama, nakon cjelodnevnog procesa koji je bio prekinut obilnom kišom, piše BBC.

Obdukcije bi trebale započeti u srijedu, uz pozive da se tijela što prije identificiraju i istraže okolnosti smrti. Prema njegovim riječima, među pronađenima je sedam odraslih osoba i 25 djece, uključujući novorođenčad i fetuse, a pronađeni su i dijelovi tijela. Dodao je da se čini kako neka tijela potječu iz bolnica i mrtvačnica, no to će se potvrditi nakon obdukcije. Naveo je i da su posmrtni ostaci odraslih osoba u visokom stupnju raspadanja, dok su dječji manje razgrađeni, što upućuje na to da su umrli u različitim razdobljima.

Istraga pokrenuta nakon dojave

U utorak su detektivi za ubojstva i forenzički timovi, u zaštitnim odijelima, rukavicama i maskama, radili pod strogim osiguranjem dok su prekopavali lokaciju. Neka tijela pronađena su u cijelosti, dok su druga bila djelomična ili svedena na kosti te su pohranjena u dokazne vreće. Policija je osigurala područje, dok se u blizini okupila skupina stanovnika. Dio njih djelovao je vidno potreseno dok su istražitelji dokumentirali tijek ekshumacije. Istraga je pokrenuta nakon dojave zviždača.

Uprava za kriminalističke istrage (DCI) objavila je da početni nalazi upućuju na to da je 13 nepreuzetih tijela službeno preuzeto iz bolnice u susjednoj županiji Nyamira i prošlog petka prevezeno u Kericho radi pokopa. I dalje nije jasno kako su dodatna tijela završila na toj lokaciji niti na koji su način pokopana.

Nije jasno ni kako su tijela pokopana na zemljištu koje pripada Nacionalnom vijeću crkava Kenije (NCCK), koje je odbacilo bilo kakvu povezanost s tim pokopom. Predstavnik NCCK-a izjavio je za Daily Nation da je pokop obavljen bez njihova odobrenja i da ih je iznenadio. DCI istražuje postoji li kaznena odgovornost osim prijavljenih nepravilnosti u postupku pokopa.

Dva uhićenja

U vezi sa slučajem navodno su uhićene dvije osobe - službenik javnog zdravstva iz Nyamire i čuvar groblja, dok se druge osobe ispituju.

Organizacija za ljudska prava Vocal Africa priopćila je da je riječ o "zapanjujućoj i stravičnoj eskalaciji koja razotkriva razmjere tragedije". Navode i da izvješća o sakaćenju i komadanju upućuju na razinu nasilja koja zahtijeva hitnu i transparentnu istragu te odgovornost.

"Ove žrtve moraju biti identificirane što je prije moguće", izjavila je odlazeća predsjednica Odvjetničke komore Kenije Faith Odhiambo.

Ovo otkriće dolazi nakon slučaja iz 2023. godine, kada su u šumi Shakahola, u blizini Malindija, iz masovnih grobnica ekshumirana 429 tijela, uključujući djecu.

Samoproglašeni pastor Paul Mackenzie tada je uhićen pod optužbom da je svojim sljedbenicima naredio da se izgladnjuju do smrti, što je on negirao.

