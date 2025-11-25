Tragedija na planini sa zloglasnim terenom: Poginula dvojica planinara

Dvojica planinara poginulo je nakon pada s najvišeg vrha Novog Zelanda, Aoraki, ili Mount Cooka, poznatog po svom brutalnom terenu, piše BBC.

U grupi je bilo četvero ljudi koji su pokušavali osvojiti vrh visok 3724 metara. Druga dvojica su neozlijeđena i spašena su helikopterom rano u utorak, nakon što su prethodne noći kontaktirali hitne službe.

Nekoliko sati kasnije pronašli su tijela poginulih penjača, još uvijek povezana penjačkim pojasom. Sada pokušavaju izvući tijela u "izazovnim uvjetima".

Zahtjevno i za iskusne penjače

Planinarenje do vrha Mount Cooka, koji se nadvija nad Južnim Alpama i proteže se duž Južnog otoka, teško je čak i za iskusne penjače zbog velikih pukotina i nepredvidivog vremena.

Nijedan od penjača nije javno identificiran, ali novozelandski medij Stuff izvijestio je da je jedan od poginulih bio poznati, međunarodno priznati planinski vodič.

Prije gotovo godinu dana trojica penjača iz SAD-a i Kanade nestala su na planini. Na kraju su proglašeni mrtvima nakon višednevne potrage iako njihova tijela nikada nisu pronađena - vlasti kažu da je potragu otežalo loše vrijeme.

Deseci ljudi poginuli su pokušavajući doći do vrha Mount Cooka. Prema novozelandskom alpskom klubu ClimbNZ, gotovo da i nijedna sezona penjanja ne prođe bez barem jednog smrtnog slučaja.

