Vatrogasci izvukli dvoje djece iz goruće kuće, nije im bilo spasa

Dvoje male djece poginulo je u požaru kuće u engleskom Wolverhamptonu. Žena i još dvoje djece uspjeli su napustiti imanje prije dolaska hitnih službi i prošli su neozlijeđeni, prenosi Sky News.

Vatrogasci su dojavu o požaru dobili u 20.30 sati u petak. Iz zgrade su spasili dvoje male djece, no unatoč pokušaju reanimacije, proglašena su mrtvima na mjestu nesreće, priopćila je policija.

Policija je ogradila mjesto oko izgorjele kuće dok traje očevid koji bi trebao utvrditi uzrok požara.

Kuća je pretrpjela velika oštećenja.

"Naše misli su s voljenima preminule djece i svima onima koji su pogođeni ovim srceparajućim incidentom", dodaju iz policije.

Građane koji imaju informacije o tragičnom događaju, zamolili su da se jave policiji.

