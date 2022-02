Prije točno dvije godine, 7. veljače 2020. u 34. godini života preminuo je Li Wenliang, oftalmolog Centralne bolnice u Wuhanu i jedan od prvih ljudi koji su javno upozorili na širenje novog opasnog koronavirusa, koji je kasnije klasificiran kao SARS-CoV-2 i uzročnik bolesti koju danas znamo kao COVID-19, a koja je dosad odnijela više od 5,7 milijuna života.

Wenliang je postao heroj na društvenim mrežama i trn u oku kineskih komunističkih vlasti, jer je unatoč naporima da se zataška širenje opasne respiratorne infekcije, objavio informaciju o osobama zaraženim novim nepoznatim virusom iz obitelji koronavirusa, koji inače uzrokuju bolesti poput gripe, prehlade, ali i SARS-a.

Glasine o SARS-u

Sve je počelo 30. prosinca 2019. kad je Wenliang upozorio svoje kolege liječnike s kojima je studirao na Sveučilištu u Wuhanu na pojavu nove nepoznate zarazne bolesti. Učinio je to putem društvene mreže WeChat, a iako je molio da njegova informacija ostane tajnom, ona se proširila društvenim mrežama baš poput virusa. Malo je poznata stvar da je on tu informaciju dobio od šefa hitne službe wuhanske Centralne bolnice, Aija Fena. U izvješću se navodi kako postoje pacijenti s bolešću nalik gripi kojima ne pomaže liječenje konvencionalnim metodama, zbog čega je zaključeno kako se možda radi o SARS-u, bolesti koja je otkrivena također u Kini u veljači 2003.

"Sedam potvrđenih slučajeva SARS-a potvrđeno je s tržnice morskih plodova Huanan“, stajalo je u Lijevoj poruci na WeChatu. Nakon nekog vremena, dodao je nove informacije: "Najnovije vijesti su da je potvrđeno da se radi o koronavirusnim infekcijama, ali točan soj se još utvrđuje“. Zamolio je svoje prijatelje i kolege da se pridržavaju epidemioloških mjera te da ne šire te informacije. No, upozorenje je bilo kratkog vijeka. Svega četiri dana poslije na vrata su mu pokucali agenti Službe za javnu sigurnost Wuhana. Ispitali su ga te natjerali da potpiše priznanje kako je svjesno širio dezinformacije i remetio javnu sigurnost.

"Iskreno vas upozoravamo: ako budete tvrdoglavi, drski i nastavite s ovom nezakonitom radnjom, bit ćete privedeni pravdi - je li to razumljivo?", stajalo je u dokumentu u kojem je Li priznao nedjelo riječima: "Da, jasno mi je.“ i svojim potpisom.

Ispostavilo se kako je on bio jedan od osmero ljudi kojima se prijetilo stegovnom odgovornošću zbog širenja informacija o koronavirusu. Za razliku od njega, o ostalima nije bilo puno riječi, pa nije poznato kako su oni završili. U međuvremenu se doktor Li vratio na posao te je 8. siječnja 2020. pokupio zarazu novim koronavirusom, liječeći pacijenticu s glaukomom, koja je bila zaražena, ali bez simptoma.

Zanemario je epidemiološke mjere

U intervjuu za New York Times Li je priznao da je nakratko zanemario epidemiološke mjere, koje je sam zazivao, misleći kako je pacijentica zdrava. Uz to, otkrio je još neke informacije o zbivanjima u vrijeme kad je poslao upozorenje.

"Znao sam da sam zaražen kad je pacijentica s kojom sam bio u kontaktu zarazila svoju obitelj, a ja sam dobio simptome nedugo zatim. Uz to, otkrio sam da je bila visokozarazna. No, u tom trenutku nije imala simptome, a ja sam bio nemaran“, rekao je Li i nastavio: "Postao sam sumnjičav, jer smo krajem prosinca već imali nekoliko ljudi u karanteni. Moji kolege su raspravljali o tome i mislili su da se SARS vratio“, otkrio je Li.

Dva dana nakon što je pregledao zaraženu pacijenticu, doktor Li je dobio temperaturu, a počeo ga je mučiti i jaki kašalj. Nakon još dva dana zaprimljen je na intenzivnu njegu Centralne bolnice u Wuhanu, gdje je zadržan u karanteni. No, tek je 30. siječnja test pokazao da je pozitivan na virus SARS-CoV-2. Tada je objavio i fotografiju svog potpisanog priznanja o širenju dezinformacija. Indikativno, deset dana ranije, kineski je Centar za prevenciju i kontrolu bolesti priznao postojanje brzoširuće bolesti nalik SARS-u.

Li je nastavio pisati objave o novom koronavirusu iz bolničke postelje. Do tog vremena je već skupio velik broj pratitelja koji su sumnjali da im vlasti nešto taje. No, kineske vlasti ga nisu dirale, jer je u međuvremenu postalo jasno da sve na što je on upozoravao zapravo nisu glasine.

Kontroverzna smrt

I njegova smrt nije mogla proći bez kontroverzi. Šestog veljače priključen je na ECMO uređaj, jer mu je zasićenost kisikom pala ispod 85 posto. Kineski su mediji objavili da je Li preminuo tog dana u 21:30, no te su objave ubrzo izbrisane. Iz Centralne bolnice u Wuhanu stiglo je priopćenje kako se on "nalazi u kritičnom stanju te činimo sve kako bismo ga spasili“. Naposljetku je i bolnica objavila da je doktor Li Wenliang preminuo, ali 7. veljače u 2:58 ujutro.

Njegova smrt izazvala je bijes i tugu u Kini. Brojni su pratitelji ostavljali poruke sućuti ispod njegovih objava na društvenim mrežama, ali su usput i kritizirali kineske vlasti zbog stroge politike cenzure, zahtijevajući transparentnost u pitanjima koja ugrožavaju javnu sigurnost. Podsjetimo, on se suočio upravo s optužbama za ugrožavanje javne sigurnosti.

"Oni vam duguju ispriku, a mi vam dugujemo zahvalnost. Čuvajte se doktore“, "Dobri ljudi ne žive dobro, ali zli ljudi žive tisućama godina“, "Oni koji vam ne daju da govorite, neće vam dati ni da živite“, samo su neke od stotina tisuća poruka ogorčenih Kineza. Vijest o njegovoj smrti imala je milijardu i pol pregleda na kineskim društvenim mrežama, pisao je Guardian.

Iako vlasti nisu priznale propust, odlučile su da ga neće dalje teretiti te su poslale kratku poruku sućuti obitelji, među kojima je bila njegova tad trudna supruga i petogodišnji sin te roditelji, koji su, uz sve mjere opreza, i sami bili zaraženi koronavirusom, ali su se oporavili. Obećali su i provesti istragu oko svih navoda koje je Li Wenliang iznio u svojim objavama. Grupa akademika, predvođena Tangom Yimingom objavila je otvoreno pismo vlastima tražeći od njih da zaštite Ustavom zajamčenu slobodu govora i ispričaju se za Lijevu smrt.

Počast su mu odale Svjetska zdravstvena organizacija, Međunarodni časopis za zarazne bolesti, Senat Sjedinjenih Američkih Država, ali i Komunistička partija Kine, koja ga je u travnju 2020. posthumno odlikovala Medaljom mladosti Četvrtoga svibnja za njegov izniman doprinos borbi protiv pandemije covida-19.

Dalekosežne posljedice

Iako su se mjesecima poslije njegove smrti još vodile rasprave o tome treba li Lija proglasiti zviždačem, njegove su objave izazvale snažne reperkusije. Iako je američki Senat, odajući mu počast, donio rezoluciju pozivajući na transparentnost i suradnju s Vladom NR Kine i Komunističkom partijom, tadašnji predsjednik Donald Trump izazvao je međunarodni skandal prozivajući Kinu za namjerno stvaranje i puštanje virusa te skrivanje informacija, a Svjetsku zdravstvenu organizaciju za kolaboraciju s kineskim vlastima.

Drama je okončana istragom WHO-a koja je provedena početkom 2021. u Wuhanu, između ostalog i u tamošnjem laboratoriju te na tržnici Huanan. Ta istraga nije odgovorila na pitanja o podrijetlu virusa SARS-CoV-2, ali je svela sve mogućnosti na dva scenarija. Jedan je kako je virus prešao sa životinja na ljude, a drugi je da virus nije stvoren u laboratoriju. Uz tako neodređeni nalaz istrage i činjenicu da, prema podacima Sveučilišta Johns Hopkins, Kina do danas bilježi svega 121.218 slučajeva zaraze i 4849 preminulih osoba, a ima 1,4 milijarde stanovnika, raspredaju se brojne teorije o kineskom utjecaju na tijek pandemije. No, jasno je da doktor Li Wenliang nije širio nikakve glasine i teorije zavjere, već da je u potrazi za istinom htio spasiti društvo, kao i svaki čestiti liječnik.

"Trebat će mi petnaestak dana da se oporavim. Pridružit ću se medicinskom osoblju u borbi protiv epidemije. U tome leži moja odgovornost“, rekao je Li za New York Times iz bolesničke postelje u kojoj je naposljetku preminuo.