Trumpov savjetnik puknuo pred kamerama, jedno pitanje ga izbacilo iz takta: 'To je hrpa sra*a'

Peter Navarro, viši trgovinski savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, izgubio je žive na pitanje dopisnika Sky Newsa Marka Stonea te mu poručio da "prestane s tim sra**m".

Ispad pred kamerama počeo je nakon što je Stone ukazao na to da Trump konstantno mijenja mišljenje o uvođenju carina. Navarro je pak inzistirao da američki predsjednik strateški pregovara.

'Hrpa sra**'

"Naša politika je 'bez iznimki, bez izuzeća' i to će se promijeniti jedino ako predsjednik promijeni svoju politiku. Postoji jako dobar razlog za tu politiku - kad smo kao država bili dovoljno ljubazni da učinimo geste našim saveznicima, oni su ugrizli ruku koja ih je hranila. To se više neće dogoditi", rekao je Navarro.

Novinar Stone potom je kazao da se čini kako Trump svoje mišljenje mijenja iz sata u sat, a Navarro ga je odmah prekinuo: "Gospodine, vi ne razumijete kako pregovori izgledaju. Predsjednik pregovara strateški. Prestanite s tom retorikom. Samo prestanite s tim sra**m", kazao je vidno iznervirani Navarro.

Dopisnik je potom ukazao na to da se Trump cijelo vrijeme predomišlja, na što mu je stigao još žešći odgovor. "Prestani s tim sra**m. To je hrpa sra*a", poručio je Navarro. Stone je zatim rekao da to uzrokuje pustoš na burzama, a Navarro ga je poklopio: "To ne uzrokuje kaos".

Podsjetimo, Trump je u utorak najavio povećanje carine od 50 posto na kanadski čelik i aluminij, no nakon samo nekoliko sati se predomislio i stopirao odluku. Međutim, već od srijede su na snazi carine od 25 posto na sav uvoz čelika i aluminija u SAD.

