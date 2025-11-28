Dva mladića izbodena u trgovačkom centru: Tinejdžer se bori za život, napadač uhićen

Tinejdžer se bori za život, a drugi muškarac je teško ozlijeđen nakon u stravičnom napadu u prepunom trgovačkom centru u Adelaideu na "crni petak". Na podu su vidljice lokve krvi, piše Daily Mail.

Policija i hitna pomoć dojurili su u trgovački centar nakon dojave o tučnjavi na odjelu za hranu centra oko14 sati u petak. Južnoafrička policija potvrdila je da je 20-godišnjak izboden u trbuh, a 16-godišnji mladić u nogu tijekom incidenta. 16-godišnjak se bori za život.

Napadač je uhićen na mjestu događaja i sada ga policija ispituje. Njegov identitet još nije potvrđen. Tijekom konferencije za novinare u petak poslijepodne, južnoafrička policija potvrdila je da nije riječ o "slučajnom incidentu". Potvrdili su da je nož korišten u napadu. Policija još traga za četvrtom osobom koja je bila uključena u sukob.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Opasne po život

"Ozljede koje je zadobio 16-godišnji dječak smatraju se opasnima po život", rekao je

policajac Amit Sareen.

Na videu koji kruži internetom, čuje se žena kako viče u pomoć dok drži osobu koja je, čini se, ozlijeđena.

"Dajte mi kolica, dajte mi kolica odmah", viče, pokazujući drugim kupcima. Svjedokinja je za ABC rekla da je pobjegla od meteža.

"Sjedili smo i hranila sam kćer i odjednom smo vidjeli cijelu hrpu ljudi kako okružuju jednog tipa i jedan tip je skočio na drugog i bilo je kaotično", rekla je. Nije vidjela nikakvo oružje, ali bilo je puno galame.

Policija moli sve koji imaju snimke da se jave.

POGLEDAJTE VIDEO: Crni petak donosi rekorde količine paketa: Skladišta su zatrapana, a Hrvatska pošta radi 24/7