Eksplozije u srcu Haitija: Dronovima sravnili kuće vođe bande, procurila snimka

Haićanske sigurnosne snage u srijedu su izvele snažnu akciju u glavnom gradu Port-au-Princeu, tijekom koje su bombardirane tri kuće povezane s ozloglašenim vođom bande Jimmyjem "Barbecueom" Cherizierom (48). Na društvenim mrežama pojavile su se neprovjerene snimke koje prikazuju veliku eksploziju i gust oblak dima iznad grada, o čemu izvještava CNN.

Prema dostupnim snimkama, najmanje jedna zgrada uništena je, dok su okolne kuće pretrpjele značajnu štetu.

Za sada nema službenih informacija o eventualnim žrtvama, ozlijeđenima ili uhićenima. Lokalni medij Gazette Haiti navodi da je policija nakon napada ušla u objekte te pronašla određenu opremu.

#ÚLTIMAHORA 🇭🇹🚨

¡POLICÍA HAITIANA Y FUERZA DE TAREA INTENSIFICAN ATAQUES EN DELMAS 6! Operaciones continúan en el bastión del líder pandillero Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, en Puerto Príncipe, con destrucción de viviendas vinculadas al jefe criminal mediante drones… pic.twitter.com/SChttxdgcK — LET NOTICIAS - Libertad de Expresión para Todos (@LETNoticias) January 16, 2026

Ciljana akcija u uporištu bandi

Haićanska nacionalna policija ranije je priopćila da provodi operaciju usmjerenu na Cherizierovu kuću u četvrti Delmas 6, području koje se godinama smatra jednim od glavnih uporišta naoružanih skupina.

U akciji su, prema policijskim navodima, sudjelovali pripadnici vojske, specijalne protubandne jedinice uz potporu UN-a, premijerova radna skupina te privatna vojna tvrtka.

Premijerova radna skupina već gotovo godinu dana koristi eksplozivne dronove u borbi protiv bandi, a haićanskim vlastima u tim operacijama pomaže i tvrtka Vectus Global, na čijem je čelu Erik Prince, osnivač kontroverzne sigurnosne kompanije Blackwater.

Tko je "Barbecue"?

Cherizier, bivši policajac, danas je vođa i glasnogovornik koalicije naoružanih skupina Viv Ansanm, koja okuplja većinu kriminalnih bandi u Port-au-Princeu i vodi otvoreni sukob s državnim snagama.

Ujedinjeni narodi uveli su mu sankcije, dok SAD nude nagradu od pet milijuna dolara za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja.

Optužuje ga se za niz teških zločina, uključujući naručivanje masakara u okolici glavnog grada. Unatoč tome, Cherizier se u javnosti predstavlja kao antielitni revolucionar te najavljuje pokušaj pretvaranja koalicije Viv Ansanm u političku stranku.

Foto: Screenshot 'x'/haitiinfoproj

Neizvjesna politička budućnost

Akcija dolazi u osjetljivom političkom trenutku, svega nekoliko tjedana prije isteka mandata prijelazne vlade.

Plan političke tranzicije, koja bi se trebala dogoditi sljedećeg mjeseca, još uvijek nije službeno predstavljen, dodatno produbljujući neizvjesnost u ionako nestabilnoj zemlji.

