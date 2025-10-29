Dronovi iznad vojne baze članice NATO-a, MIG-ovi presreli ruski avion 'Nije rad amatera'

Belgijski ministar obrane Theo Francken u srijedu je potvrdio da su iznad vojne baze u više navrata viđeni dronovi te da je pokrenuta istraga policije i obavještajnih službi.

"Sinoć je ponovno uočeno više dronova iznad (Marche-en-Famennea)", napisao je Francken na društvenoj platformi X.

Ministar je dodao da policija i obavještajne službe provode istragu o incidentu. Francken je ranije potvrdio medijska izvješća da je nekoliko dronova preletjelo vojni kamp Marche-en-Famenne u subotu navečer, što je dovelo do istrage policije i obavještajne agencije ADIV.

"To nije bio rad amatera, već vještih pilota dronova", napisao je na X-u.

Francken je naglasio potrebu za brzom kupnjom odgovarajuće opreme.

"Dokument za kupnju opreme je spreman. Nema više vremena za gubljenje!", izjavio je.

Belgijska vlada trenutno je u krizi zbog teških pregovora o proračunu i strogih mjera štednje. Dronovi su prethodno viđeni početkom listopada u blizini vojne baze Elsenborn.

Zemlje NATO-a su posljednjih tjedana bile u stanju visoke pripravnosti nakon viđenja dronova i u drugoj belgijskoj vojnoj bazi te na aerodromima u Kopenhagenu, Muenchenu i zemljama Baltika.

Poljski lovci presreli ruski izviđački zrakoplov

Poljski borbeni zrakoplovi presreli su ruski izviđački zrakoplov iznad Baltičkog mora nakon što je otkriveno da leti bez letačkog plana i s isključenim transponderom, priopćile su oružane snage u srijedu.

Zrakoplov tipa Iljušin IL-20 letio je u međunarodnom zračnom prostoru u utorak kada su ga presrela dva poljska lovca MiG-29, navelo je operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga na platformi X.

Piloti su vizualno identificirali zrakoplov i ispratili ga iz područja, dodaje se u priopćenju. Zapovjedništvo je pritom objavilo i fotografiju ruskog zrakoplova.

Tijekom incidenta nije bio povrijeđen poljski zračni prostor, potvrdila je vojska.

Vojni glasnogovornik izjavio je za televiziju TVN24 da se presretanje dogodilo sjeverozapadno od obalnog grada Ustke. "U takvim situacijama naši zrakoplovi polijeću iz baze u Malborku i nalaze se u zraku u roku od nekoliko minuta. Piloti održavaju vizualni kontakt kako bi ruskim zrakoplovima pokazali našu prisutnost“, rekao je.

Poljska, članica Europske unije i NATO-a, jedan je od najbližih političkih i vojnih saveznika Ukrajine te predstavlja ključno logističko središte za zapadnu vojnu pomoć Kijevu. Zemlja se također smatra izravno ugroženom od Rusije i ubrzano jača svoje oružane snage.

